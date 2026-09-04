¿Pueden los niños tener plenitud en tiempos de IA?: esto opinan los expertos de UNOi de Santillana

Lab: imaginando futuros plenos para la educación del Congreso de directores, las Plenitudes. | Foto: UNOi y Santillana Colombiana

Con motivo de su aniversario número 15, UNOi, el sistema de innovación y transformación educativa creado por el Grupo Santillana para el desarrollo de tecnología al servicio de la enseñanza, reunió en Punta Cana a cerca de 200 docentes y especialistas en liderazgo y salud mental para hablar sobre el futuro de la educación en Colombia.

La jornada, en la que se presentaron nuevos desarrollos tecnológicos que cambiaran la forma en la que se enseña en las aulas, incluyo también un espacio para hablar sobre el componente emocional de los currículos y su influencia sobre los estudiantes.

Para Paula Wuth, especialista en innovación estratégica y subdirectora de investigación y desarrollo en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Chile, la noción de plenitud en los niños debería construirse alrededor de la idea de un porvenir positivo, es decir, con bienestar.

Paula Wuth, Especialista en innovación estratégica y subdirectora de investigación y desarrollo en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Chile. | Foto: ONOi y Santillana Colombia Ampliar Paula Wuth, Especialista en innovación estratégica y subdirectora de investigación y desarrollo en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Chile. | Foto: ONOi y Santillana Colombia Cerrar

Aunque Wuth admitió que un mundo donde la inteligencia artificial tienen mayor participación en la cotidianidad puede ser intimidante para un niño, aclaró que usar estas herramientas puede contribuir a que asimilen mejor su contexto. Para ella, “un futuro donde la humanidad esta integrada con la IA” también tendrá más recursos para que los maestros enfoquen mejor sus programas al desplazar tareas rutinarias por actividades que promuevan los talentos de los estudiantes, como el arte o el deporte.

Por eso, aclaró, imaginar escenarios plenos para la educación es fundamental para que las innovaciones se conviertan en herramientas de crecimiento y no en retos “insuperables”. Asimismo, recomendó, como parte de ese proceso de sana apropiación, “volver a procesos manuales y artesanales, para hacer cosas con las manos”, para restaurar esa conexión con la realidad que da la sensibilidad.

Plenitud y escuela: una realidad emocionante

Julia Borbolla, psicóloga, educadora y referente en salud mental. | Foto: UNOi y Santillana Colombia Ampliar Julia Borbolla, psicóloga, educadora y referente en salud mental. | Foto: UNOi y Santillana Colombia Cerrar

Esa reflexión sobre la importancia de mantener una integración e interconexión física con lo real, sirvió de antesala para la ponencia Julia Bobolla, psicóloga y educadora y referente en salud mental sobre las emocionalidades que se generan en los entornos educativos.

Para Borbolla, es importante que los directores y profesores tengan plenitud en sus actividades para trasmitirla así a los estudiantes. “Los maestros deben preguntarse que los mueve, que los motiva ir a dar clase, si la respuesta es positiva, comienza a tener sentido el trabajo en la escuela”, dijo.

En ese sentido, afirmó que existen comportamientos que le permiten a los docentes identificar si esa tarea de transmitir bienestar a sus estudiantes se está haciendo correctamente ya que eso,sostuvo, se refleja en su actitud antes las clases. Estos son esos “cuándos”.

Cuando al preguntarle sabe quién es y reconoce su valor. Cuando identifica y regula sus emociones. Cuando sabe pedir ayuda cuando la necesita. Cuando logra relacionarse respetuosamente con los demás. Cuando enfrenta los obstáculos sin perder la esperanza. Cuando encuentra sentido en lo que hace.

Identificar estas señales no es sencillo, aclara, por ello dio algunas claves para hacerlo. “Lo más importante es la empatía, en todo”.

De acuerdo con la experta, una de las principales acciones que pueden hacer los maestros es dar retroalimentación constante y positiva a los jóvenes. Esto, aseguró, les ayuda a identificar su valor y les permite a su vez identificar el de los demás. “Les ayuda a reconocer el efecto de su conducta de los demás en si mismo”.

También indicó que es esencial que se perciban como personas que en algún momento necesitaran ayuda de los otros. “Por eso, el docente debe lograr que lo identifique como un apoyo de confianza, por medio de un poco de “complicidad empática”.

Además, agregó, esto puede generar que los estudiantes se relacionen mejor con sus compañeros, en un contexto donde los hogares ya no son tan estables como antes, estas interacciones los moldean. “Ellos están desbocando en las aulas las frustraciones que viven en la casa, ahora el colegio es el lugar seguro”.

En síntesis, la invitación de Julia Borbolla es que los docentes entiendan su rol activo como formadores de ciudadanos consientes y sociables, que apoyan a los demás y contribuyen a mejorar sus entornos. “Siembren, siempre siembren sus semillas, con amor”, concluyó.