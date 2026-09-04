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04 sep 2026 Actualizado 12:09

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El FBI, la Policía y el Ejército incautaron explosivos en Charta, Santander

El material explosivo al parecer pertenecía al ELN.

El FBI, la Policía y el Ejército incautaron explosivos en Charta, Santander. Foto: Suministrada.

El FBI, la Policía y el Ejército incautaron explosivos en Charta, Santander. Foto: Suministrada.

El FBI, la Policía y el Ejército incautaron explosivos en Charta, Santander. Foto: Suministrada.
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Tras un trabajo articulado entre el FBI, la Policía Nacional y el Ejército Nacional se logró la incautación y destrucción de más de 200 kilogramos de explosivos en el municipio de Charta en Santander.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus confirmó el operativo y aseguró que los explosivos incautados hubieran podido ser utilizados para minería ilegal o para un ataque en contra de la fuerza pública en el departamento.

La embajada de Estados Unidos en Colombia a través de su cuenta de X indicó que “ Operación exitosa #ContraElTerrorismo: El FBI fue pieza clave en una operación conjunta con el Ejército y la Policía Nacional para localizar y destruir 200-250 kg de explosivos en Bucaramanga, Santander. Mediante la detonación controlada de 5 tanques ocultos, se logró prevenir un inminente ataque terrorista contra la Fuerza Pública”.

El mandatario de los santandereanos recalcó que gracias a la acción de las autoridades en conjunto se logró evitar una afectación a la fuerza pública o en contra de la comunidad en general.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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