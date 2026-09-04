Juez de Bucaramanga suspende resolución que definía delimitación progresiva del páramo de Santurbán

Un juez de Bucaramanga suspendió provisionalmente la resolución con la que el anterior Gobierno avanzó en la delimitación progresiva del páramo de Santurbán. La decisión fue tomada por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga al resolver una tutela que cuestionaba cómo se adelantó ese proceso.

La decisión se tomó porque el juez encontró problemas en la participación ciudadana y porque la resolución fue expedida mientras todavía había recusaciones pendientes contra funcionarios del Ministerio de Ambiente.

El fallo responde a una tutela presentada por una ciudadana que reclamó no haber tenido acceso completo a información clave del proceso. Entre los documentos estaban mapas, coordenadas, estudios ambientales, anexos técnicos, actas y grabaciones de la jornada de concertación, además de la evaluación de las observaciones presentadas por la comunidad.

A esto se sumó el trámite de las recusaciones. Según la decisión judicial, fueron presentadas entre el 21 de julio y el 6 de agosto, pero solo se remitieron para ser resueltas el 13 de agosto, cuando la resolución ya había sido expedida. Mientras una recusación está pendiente, el procedimiento administrativo debe permanecer suspendido.

Por eso el juez frenó los efectos de la resolución y ordenó al Ministerio resolver las recusaciones pendientes y entregar la información solicitada antes de continuar con el proceso.

La alcaldesa de Vetas, Angélica María García, celebró la decisión y aseguró que el anterior Gobierno desconoció acuerdos que, según ella, se habían construido durante más de 32 reuniones técnicas.

“Nos sentimos muy felices del fallo judicial que salió el día de hoy suspendiendo la resolución por medio de la cual el gobierno anterior había hecho una delimitación express desconociendo los acuerdos que se habían logrado en el año 2021 y 2022 con el Ministerio de Ambiente”, afirmó.

García pidió que el proceso que continúe reconozca esos acuerdos y tenga una mayor participación de las comunidades. “Tenemos la esperanza de que este nuevo gobierno realice un proceso de participación más elaborado, reconozca los acuerdos en los que habíamos llegado y realice una delimitación con un ejercicio más técnico y más jurídico, que es lo que nosotros esperamos”.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, también reaccionó al fallo y cuestionó el proceso adelantado por el gobierno anterior. “Estas son las consecuencias de hacer todo a las carreras y sin la debida participación… y lo dice un juez”, escribió en X. También aseguró que hubo interés en “favorecer a un grupito”, aunque no precisó a quiénes se refería.

La decisión no anuló definitivamente la delimitación de Santurbán. La suspensión es provisional y el trámite podrá continuar una vez el Ministerio resuelva las recusaciones y garantice las condiciones de participación, acceso a la información y debido proceso señaladas por el juez.