Polémica en la UIAF: ponen queja contra directora en Procuraduría; hubo sala de crisis e inspección

A pocos días de asumir el cargo, la directora de la UIAF, Martha Luz Reyes, la entidad de inteligencia financiera del Estado, ya tiene que enfrentar su primer problema.

Caracol Radio conoció que interpusieron una queja disciplinaria en su contra por por presuntas faltas disciplinarias relacionadas con violación de reserva legal.

Y es que hace unos días, ingresó con ella un señor, señalando que sería el próximo subdirector, pero siendo un civil - no funcionario-, a quien le dieron acceso con huella a todas las áreas que quisiera, preguntó por información e ingresó al sistema de cámaras.

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“Dicho civil, sin ostentar autorización legal o administrativa, mantiene acceso a información, medios y personas de carácter reservado, violando las normas que protegen la información de inteligencia, los medios y el personal de inteligencia”, se lee en la queja.

Caracol Radio habló con fuentes al interior de la UIAF, quienes señalaron que “él se tomó todas las atribuciones para preguntar y ver en el sistema de video quién había pasado por la dirección del sistema de cámaras”.

Debido a estos hechos, un funcionario elevó un incidente de seguridad - como lo establece en el procedimiento de la entidad- y hubo sala de crisis, por lo que el martes de esta semana la Policía estuvo haciendo una inspección en la entidad.

El hecho también lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía.