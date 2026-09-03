Investigan crimen contra pareja de adultos mayores en La Unión, Antioquia

La Unión, Antioquia

En la noche del miércoles 2 de septiembre se halló una pareja de adultos mayores sin vida, víctimas de un violento ataque en zona rural del municipio de La Unión, en el Oriente de Antioquia.

De acuerdo con las primeras informaciones conocidas, se trata de un hombre y una mujer que habrían sido atacados con arma blanca en la vereda San Miguel-Santa Cruz.

De manera preliminar, se maneja como una de las principales hipótesis que el crimen estaría relacionado con el presunto robo de dinero que el hombre habría retirado previamente, al parecer correspondiente al pago de su pensión. Sin embargo, las autoridades deberán establecer la veracidad de la información y su posible relación con el doble homicidio.

Apertura de investigaciones

Durante la noche, las autoridades adelantaron las labores de inspección y levantamiento de los cuerpos, mientras avanzan en la recopilación de información que permita determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer la identidad de los responsables.

La Alcaldía de La Unión lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas, así como a los habitantes de la zona que se encuentran consternados por el hecho.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para avanzar con celeridad en la investigación e invitó a quienes tengan información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso a entregarla oportunamente a la Policía.