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04 sep 2026 Actualizado 22:01

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Tunja

Más de 6.700 documentos de identidad están pendientes de reclamar en Boyacá

La Registraduría reportó 6.716 cédulas y tarjetas de identidad disponibles para entrega en Boyacá. Tunja concentra la mayor cantidad, seguida de Sogamoso y Duitama.

Felipe Carreño

Tunja
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Un total de 6.716 documentos de identidad permanecen pendientes de ser reclamados en Boyacá, según informó la Registraduría Nacional. Del total, 3.856 corresponden a cédulas de ciudadanía y 2.859 a tarjetas de identidad. Samir Hernán Silva Zabala, delegado del Registrador Nacional para Boyacá, hizo un llamado a los ciudadanos para que se acerquen a recoger los documentos que ya fueron tramitados.

Tunja concentra la mayor cantidad, con 1.433 documentos pendientes, distribuidos entre la Registraduría Especial, que tiene 1.160, y la Registraduría Auxiliar, con 273. Le siguen Sogamoso, con 1.034 documentos; Duitama, con 888; Puerto Boyacá, con 461; Chiquinquirá, con 348, y Paipa, con 185, de acuerdo con el reporte entregado por Silva Zabala.

El delegado recordó que quienes hayan realizado el trámite deben acudir a la registraduría donde lo adelantaron para verificar y reclamar su documento. Zamir Hernán Silva Zabala señaló que la atención se presta de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, e insistió en la importancia de no dejar los documentos pendientes de entrega.

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