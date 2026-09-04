Más de 6.700 documentos de identidad están pendientes de reclamar en Boyacá

Un total de 6.716 documentos de identidad permanecen pendientes de ser reclamados en Boyacá, según informó la Registraduría Nacional. Del total, 3.856 corresponden a cédulas de ciudadanía y 2.859 a tarjetas de identidad. Samir Hernán Silva Zabala, delegado del Registrador Nacional para Boyacá, hizo un llamado a los ciudadanos para que se acerquen a recoger los documentos que ya fueron tramitados.

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Tunja concentra la mayor cantidad, con 1.433 documentos pendientes, distribuidos entre la Registraduría Especial, que tiene 1.160, y la Registraduría Auxiliar, con 273. Le siguen Sogamoso, con 1.034 documentos; Duitama, con 888; Puerto Boyacá, con 461; Chiquinquirá, con 348, y Paipa, con 185, de acuerdo con el reporte entregado por Silva Zabala.

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El delegado recordó que quienes hayan realizado el trámite deben acudir a la registraduría donde lo adelantaron para verificar y reclamar su documento. Zamir Hernán Silva Zabala señaló que la atención se presta de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, e insistió en la importancia de no dejar los documentos pendientes de entrega.

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