Comunidad de Garagoa protesta por avalúos catastrales y estatuto tributario

Habitantes de Garagoa realizaron una manifestación para expresar su inconformidad frente a decisiones que, según los participantes, están generando un impacto sobre las obligaciones tributarias del municipio. La protesta está relacionada con el estatuto tributario aprobado por el Concejo y con los nuevos avalúos catastrales derivados de una resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

La movilización tenía como uno de sus principales objetivos cuestionar al gobierno municipal por las medidas adoptadas. Los manifestantes también expresaron su inconformidad con el incremento de los avalúos catastrales, que sirve como referencia para la liquidación de diferentes obligaciones tributarias.

El tema se suma a las controversias que durante la jornada se presentaron en distintos municipios de Boyacá alrededor de asuntos ambientales, administrativos y tributarios.