Colectivo ambiental alerta por rodada de motociclistas hacia el páramo de Siscunsí, en Sogamoso

Una alerta ambiental fue lanzada ante la convocatoria de una rodada de motociclistas hacia el páramo de Siscunsi, prevista para este domingo 6 de septiembre. El colectivo Sogamoso Verde & Justa pidió a Corpoboyacá, la Alcaldía de Sogamoso y las autoridades ejercer controles para evitar actividades que puedan generar impactos sobre este ecosistema de alta montaña.

Samuel Pérez, integrante del colectivo Sogamoso Verde & Justa, explicó que conocieron la actividad a través de una publicación en la que un grupo de motociclistas procedente de Yopal invitaba a realizar el recorrido hacia el páramo. Pérez, quien además señaló que trabaja como guía de turismo y desarrolla actividades de defensa ambiental, decidió consultar con habitantes de la zona para establecer si tenían conocimiento de la convocatoria.

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Según Samuel Pérez, integrantes de la comunidad le manifestaron que actividades similares ya se habrían realizado anteriormente. El ambientalista aseguró que en esos recorridos pueden participar grupos numerosos de motociclistas y advirtió sobre comportamientos que, según el colectivo, pueden afectar los senderos, los suelos y otros componentes del ecosistema. La preocupación aumentó porque el área tiene restricciones mientras se actualiza su plan de manejo.

Samuel Pérez indicó que Sogamoso Verde & Justa ya puso la situación en conocimiento de Corpoboyacá, la Alcaldía de Sogamoso y la Policía de Turismo. El colectivo recibió respuesta de algunas de estas autoridades y, según explicó Pérez, la Policía de Turismo anunció presencia y controles durante la jornada del domingo. El objetivo es determinar que quienes ingresen a la zona respeten las restricciones y evitar posibles daños ambientales.