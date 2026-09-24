Recuperan dos cuerpos de desaparecidos en el occidente de Boyacá

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó dos cuerpos en el occidente de Boyacá, como parte de las labores adelantadas para localizar a personas desaparecidas durante el conflicto armado colombiano. Uno de los hallazgos corresponde a una persona desaparecida en hechos ocurridos en 1986, mientras el segundo está relacionado con una acción armada registrada en 2001.

Leonardo Parra, investigador humanitario de la Unidad de Búsqueda, explicó que las labores hacen parte del plan regional desarrollado en esta zona del departamento. «...En zona rural del municipio de Pauna logramos recuperar un cuerpo y descartamos un sitio de interés forense...», señaló el funcionario al explicar los resultados obtenidos durante las intervenciones.

El segundo cuerpo fue recuperado también en el municipio de Pauna y estaría relacionado con una acción armada ocurrida en 2001. Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantarán los análisis correspondientes para establecer su identidad y obtener información que permita avanzar en las investigaciones y entregar respuestas a los familiares.

La Unidad de Búsqueda recordó que su mandato comprende la localización de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, independientemente de su eventual pertenencia o no a grupos armados. Las labores continuarán en distintos puntos del occidente de Boyacá, con el propósito de localizar otros cuerpos y avanzar en los procesos de identificación y entrega digna a las familias.