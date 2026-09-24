23 familias de Estancia del Roble ya tienen vivienda en Torres del Parque

Siete familias más del sector Estancia del Roble, en Tunja, recibieron las llaves de sus apartamentos en Torres del Parque, con lo que ya son 23 los hogares reubicados de las 90 familias que hacen parte del proceso.

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La reubicación se adelanta a partir de estudios técnicos realizados por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, que determinaron la necesidad de trasladar a las familias hacia nuevas soluciones habitacionales. La atención de cada caso se define mediante Comités de Verificación y Acompañamiento, en los que se revisa la documentación y las condiciones de los hogares para establecer los grupos de priorización.

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Con la entrega de estos siete apartamentos, 23 familias han iniciado su traslado a Torres del Parque, mientras continúa la revisión de los casos pendientes y la validación de los documentos requeridos. Una de las beneficiarias, Carmen Rosa Fontecha, destacó la entrega y señaló que espera que el proceso avance hasta que sean atendidas las familias que todavía permanecen en la zona de riesgo.