Condenan a más de 18 años de prisión a hombre que agredió sexualmente a su hija

Un juez de conocimiento condenó a 18 años y 8 meses de prisión a un hombre de 52 años, hallado responsable de agredir sexualmente a su hija menor de edad en un inmueble de Chiquinquirá, Boyacá. La Fiscalía General de la Nación señaló que las pruebas presentadas durante el proceso permitieron demostrar la responsabilidad del acusado por hechos ocurridos durante varios años.

Según la investigación, las agresiones comenzaron en 2009, después de que el hoy condenado recuperara su libertad, y se extendieron hasta junio de 2011. Durante ese periodo, el hombre aprovechaba momentos en los que podía quedarse a solas con su hija, entonces de 12 años, mientras enviaba a sus hermanos, también menores, a realizar diligencias.

La Fiscalía estableció que la menor era obligada a observar material audiovisual para adultos y posteriormente sometida a agresiones sexuales. Además, el condenado la intimidaba con causarles daño a sus hermanos si revelaba lo ocurrido, según los elementos probatorios incorporados a la investigación.

El hombre fue declarado responsable del delito de acceso carnal violento agravado y, además de la pena de prisión, quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por el mismo periodo de la condena. La investigación fue adelantada por un fiscal de la Seccional de Boyacá.