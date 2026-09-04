Gustavo Cerati, 12 años de un legado que sigue vivo en el rock en español

Este 4 de septiembre se cumplen 12 años de la muerte de Gustavo Cerati, una de las figuras más importantes del rock argentino y latinoamericano. El músico falleció en Buenos Aires, Argentina a los 55 años, después de permanecer durante más de cuatro años en coma tras sufrir un accidente cerebrovascular en Venezuela.

Cerati había dado su último concierto el 15 de mayo de 2010 en Caracas Venezuela, como parte de la gira de Fuerza Natural. Después de aquella presentación sufrió un ACV que lo mantuvo alejado de los escenarios hasta su fallecimiento en 2014.

Pero su historia musical había comenzado mucho antes. Como líder, cantante y compositor de Soda Stereo, Cerati ayudó a transformar el rock en español y llevó a la banda a convertirse en uno de los referentes más importantes de la música latinoamericana.

Tras la separación de Soda Stereo, también construyó una reconocida carrera como solista con discos como Amor amarillo, Bocanada, Siempre es hoy y Fuerza natural. Su trabajo se caracterizó por la experimentación y la mezcla de diferentes sonidos, una búsqueda artística que también marcó a generaciones posteriores.

A 12 años de su muerte, la música de Cerati continúa vigente. Sus canciones siguen siendo escuchadas y reinterpretadas por otros artistas, mientras que los homenajes se mantienen en distintos lugares de Latinoamérica.

Este aniversario también estuvo acompañado por recuerdos de su familia. Su hermana Laura Cerati compartió una fotografía inédita de la infancia del músico, mientras que su hija Lisa también publicó un mensaje para recordarlo.

Además, diferentes homenajes musicales continúan alrededor de su obra. La banda cordobesa Planeador V, por ejemplo, prepara para septiembre un espectáculo dedicado a las canciones de Soda Stereo y a la etapa solista de Cerati, como parte de sus 20 años de trayectoria.

Doce años después de su partida, Gustavo Cerati permanece como una de las voces fundamentales del rock en español. Su obra, tanto con Soda Stereo como en solitario, continúa encontrando nuevos públicos y demostrando que algunas canciones pueden sobrevivir al paso del tiempo.