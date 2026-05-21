Luister La Voz en su mejor momento y convierte su música en una experiencia exclusiva

No queda dudas que Luister La Voz es uno de los artistas de champeta más consolidados no solo a nivel local sino regional y nacional, es por esto que el talentoso músico decidió crear un espacio único en el que sus seguidores tuvieran la oportunidad no solo de cantar sus canciones sino de interactuar con él.

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Bajo este concepto, nace ‘Clásicos y una más: la experiencia’, que tuvo su debut en Barranquilla rompiendo récords y ratificando a Luister como el artista de champeta más cotizado del momento: alrededor de 200 personas adquirieron sus entradas, avaladas en un millón de pesos aproximadamente, para disfrutar de una tarde increíble al lado de cantante.

“Agradezco a todas las personas que dijeron Sí a ‘Clásicos y una más’. Ha sido un momento increíble junto a ellos. Jugamos dominó, bailamos, cantamos, grabamos videos y tomamos fotos para redes, esto es algo que jamas olvidaré y que por supuesto ahora quiero vivir en mi amada Cartagena”, revela Luister La Voz.

El turno ahora es para Cartagena, el intérprete de ‘La María’ confirmó que esta experiencia se vivirá en nuestro Corralito de Piedras el próximo 14 de junio. “Espero que toda la gente de mi ciudad nos acompañe y vivamos una tarde inolvidable para todos”, finaliza.