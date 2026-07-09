De la Espriella pide que ‘Bendito Menor’ sea objetivo de alto valor: capturarlo o darlo de baja

El presidente electo Abelardo de la Espriella pidió a su ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Eduardo Mora, que Nain Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, jefe paramilitar de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ASCN), sea “considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno”.

También le pidió que “proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”. Y agregó la siguiente advertencia: “Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley”.

De la Espriella hace la solicitud a su ministro luego de que se conociera un video de alias ‘Bendito Menor’ del pasado martes 7 de julio, día del partido de la Selección Colombia, paseándose por Rioacha, La Guajira, en una caravana.

Ahora, ya hay respuesta del ministro designado, general (r) Jorge Eduardo Mora, quien aseguró: “Su orden será acatada y cumplida a cabalidad, a este bandido le quedan pocos días”.

Naín Pérez Toncel continúa evadiendo a las autoridades pese a los recientes operativos en su contra y a que las autoridades ofrecen $1.000 millones por información para dar con su captura.