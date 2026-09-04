Essmar anuncia plan de choque para frenar llegada de basuras a la bahía de Santa Marta

Santa Marta

Las últimas lluvias registradas en Santa Marta provocaron nuevamente una creciente del río Manzanares que arrastró una cantidad de residuos sólidos hasta el mar, en el sector del camellón de la bahía. Aunque la situación no es nueva, teniendo en cuenta que cuando llueve fuerte en la capital del Magdalena, las basuras acumuladas en el río Manzanares y canales, llega al mar, cada vez son más los llamados a la protección del medio ambiente.

El gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar ESP, David Villalón Orozco, en diálogo con Caracol Radio, manifestó que es una situación crónica que se ha presentado durante varias décadas y que requiere acciones contundentes.

“Desde hace varias décadas se viene presentando esta situación, infortunadamente no ha sido enfrentada con la determinación que requiere un problema de estos que impacta fuertemente no solamente el ecosistema del río Manzanares, de la bahía en Santa Marta, sino la imagen de la ciudad en mi país y en el mundo”, argumentó el funcionario.

Por otro lado, explicó que en la problemática intervienen diferentes actores. Por un lado, está la comunidad, debido a la disposición inadecuada de residuos en canales, cauces y espacios públicos; mientras que también existen responsabilidades relacionadas con la prestación del servicio de recolección de basuras.

“El operador de servicio público domiciliario que es ATESA que es un operador privado en una concesión que tiene hace más de 30 años en la ciudad, está presentando fallas en algunos ciclos de recolección de los residuos, y, por supuesto, digamos, tenemos corresponsabilidad también las entidades que, como la ESSMAR, son las que frente a la comunidad tienen la responsabilidad de la prestación del servicio público domiciliario de aseo”, anotó.

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Frente a esta situación, Essmar anunció la puesta en marcha de una estrategia definida en una mesa técnica extraordinaria del Consejo Distrital de Gestión de Residuos, convocada con el propósito de coordinar las acciones entre las diferentes entidades.