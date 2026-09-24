Transporte público se reactivaría este jueves en Santa Marta con presencia de la Fuerza Pública. Foto: Alcaldía de Santa Marta

El transporte público colectivo comenzará a reactivarse de manera gradual este jueves 24 de septiembre en Santa Marta, luego de que este miércoles no se prestara el servicio en la ciudad por la situación de orden público relacionada con el paro armado.

La Alcaldía informó que, a través del SETP y la Secretaría de Movilidad, se coordinó con los operadores un plan de contingencia para facilitar el retorno del servicio, con puntos de control, acompañamiento en terminales y vigilancia en corredores priorizados.

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En el caso del Consorcio Ziruma, la empresa explicó que este miércoles no fue posible iniciar la operación regular debido al temor de conductores, despachadores, personal operativo, propietarios y sus familias frente a las condiciones de seguridad.

Ziruma manifestó su disposición para trabajar de manera articulada con las autoridades y pidió que se adopten acciones oportunas que permitan recuperar la confianza y garantizar condiciones reales de seguridad para reanudar el servicio. Según la Alcaldía, los despachos comenzarán desde las 4:30 de la mañana en Gaira y desde las 5:00 en Mamatoco.

Por su parte, Transporte Bastidas anunció una reactivación parcial este jueves, entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Inicialmente operarán la ruta 02 Bonda–Gaira, la 16 Cristo Rey–Equidad, la 22 San Jorge–Equidad y la 05 Almendros.

La empresa explicó que algunas de estas rutas tendrán modificaciones y no llegarán hasta los sectores donde normalmente prestan el servicio, estableciendo puntos de retorno específicos. La operación contará con acompañamiento de la Policía Metropolitana de Santa Marta, mientras las condiciones para los siguientes días serán informadas posteriormente.