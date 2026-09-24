ACSN anuncia el fin del paro armado en Magdalena y La Guajira para este viernes

Santa Marta

El Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) anunció que el paro armado que afecta a sectores del Magdalena y La Guajira finalizará a las 7:00 de la mañana del viernes 25 de septiembre de 2026, según un comunicado difundido por la organización.

A través de videos en redes sociales se hablaba de los hechos ocurridos en la ciudad de Santa Marta y sus alrededores y las medidas adoptadas por los ‘Pachencas’; sin embargo, solo hasta ahora se conoció un pronunciamiento oficial de dicha organización.

En el documento, dirigido especialmente a las comunidades d, la estructura armada reconoció las afectaciones generadas durante las últimas 48 horas y expresó su solidaridad con las comunidades campesinas, indígenas, comerciantes, trabajadores y demás habitantes de las zonas afectadas.

La ACSN atribuyó la situación a las acciones adelantadas por la Fuerza Pública y cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional frente a la organización. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el grupo en su propio comunicado.

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“Desde el 7 de agosto del 2026, fecha en que conocimos la elección del señor Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, hemos manifestado nuestra disposición a participar en un proceso de sometimiento”, afirman.