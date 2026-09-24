ACSN anuncia el fin del paro armado en Magdalena y La Guajira para este viernes
El grupo armado aseguró que un joven de 18 años abatido durante el operativo no era hijo de alias ‘Pinocho’.
Santa Marta
El Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) anunció que el paro armado que afecta a sectores del Magdalena y La Guajira finalizará a las 7:00 de la mañana del viernes 25 de septiembre de 2026, según un comunicado difundido por la organización.
A través de videos en redes sociales se hablaba de los hechos ocurridos en la ciudad de Santa Marta y sus alrededores y las medidas adoptadas por los ‘Pachencas’; sin embargo, solo hasta ahora se conoció un pronunciamiento oficial de dicha organización.
En el documento, dirigido especialmente a las comunidades d, la estructura armada reconoció las afectaciones generadas durante las últimas 48 horas y expresó su solidaridad con las comunidades campesinas, indígenas, comerciantes, trabajadores y demás habitantes de las zonas afectadas.
La ACSN atribuyó la situación a las acciones adelantadas por la Fuerza Pública y cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional frente a la organización. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el grupo en su propio comunicado.
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“Desde el 7 de agosto del 2026, fecha en que conocimos la elección del señor Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, hemos manifestado nuestra disposición a participar en un proceso de sometimiento”, afirman.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...