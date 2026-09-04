Santa Marta instalará malla en el río Manzanares para contener basuras que llegan a la Bahía: Foto: Video de X @Guillerod/ ´Salva tu rio´.

Una malla flotante será instalada en el río Manzanares para contener los residuos sólidos que son arrastrados por su cauce y evitar que lleguen hasta la bahía de Santa Marta. La medida fue definida durante un Consejo Distrital de Gestión del Riesgo convocado por la Alcaldía y ESSMAR ante la llegada de la temporada de lluvias.

La intervención hace parte de una estrategia de choque de tres meses, enfocada en reducir los riesgos de inundaciones y rebosamientos asociados, entre otros factores, a la acumulación y disposición inadecuada de residuos en canales, cauces y calles.

El plan contempla tres frentes, que son, acciones institucionales y de prevención, fortalecimiento de los instrumentos de gestión y pedagogía y cultura ciudadana.

En materia institucional se buscará gestionar recursos y fortalecer la capacidad de respuesta, además de coordinar acciones con las autoridades de seguridad y la Policía para prevenir comportamientos que puedan afectar la infraestructura y los sistemas de drenaje.

También se revisará el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para identificar posibles ajustes frente al crecimiento y las nuevas necesidades de Santa Marta.

El tercer componente estará dirigido a la ciudadanía, con campañas para promover la adecuada disposición de residuos y evitar que las basuras sean arrojadas en lugares que puedan convertirse en puntos críticos durante las lluvias.

El gerente de ESSMAR, David Millán Orozco, aseguró en el comunicado que la empresa asumirá la articulación de las acciones necesarias para enfrentar los posibles impactos de la temporada y contribuir a reducir las afectaciones por eventuales rebosamientos.

La apuesta, además de contener los residuos que actualmente son arrastrados por el río, busca reducir el riesgo desde su origen mediante prevención, gestión institucional y mayor compromiso ciudadano.