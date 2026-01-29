Casi cinco toneladas de cocaína fueron incautadas en Guatemala durante una acción antidrogas

Las fuerzas de seguridad de Guatemala han incautado casi cinco toneladas de cocaína valoradas en 86,4 millones de dólares en un operativo efectuado el fin de semana en Puerto Quetzal, el mayor decomiso bajo la administración de Bernardo Arévalo de León.

El operativo, liderado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), se ha extendido desde el pasado fin de semana en las instalaciones de Puerto Quetzal, ubicadas a unos 100 kilómetros al sur de la capital, donde se llevó a cabo el operativo antidrogas.

Las autoridades destacaron que solo el pasado miércoles se localizaron 1.566 paquetes ocultos en tres contenedores, los cuales fueron inspeccionados exhaustivamente por los agentes. Según el Ministerio de Gobernación (Interior), la droga fue hallada en sacos de harina distribuidos en un total de siete contenedores procedentes de Costa Rica.

El cargamento total, que suma 4.169 paquetes (4.927 kilogramos) contabilizados hasta el momento, ha sido trasladado vía aérea por helicópteros de la Unidad Aérea del Ministerio (UNAGOB) hacia bodegas de seguridad en la capital guatemalteca para su posterior incineración bajo control judicial.

Lea más: Incautadas cerca de 2 toneladas de cocaína a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta

Este decomiso representa el mayor cargamento de droga interceptado bajo la administración del presidente Bernardo Arévalo de León, quien asumió el cargo en enero de 2024.

El año pasado, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 9,8 toneladas de cocaína y capturaron a 19 narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos. Dicha cifra fue menor a las 18,2 toneladas que las autoridades incautaron durante 2024.

Guatemala es utilizada por su posición geográfica como puente para el traslado de estupefacientes desde Suramérica hacia Estados Unidos.