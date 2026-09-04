¿Cuáles deberían ser las prioridades de la nueva ministra de Educación?

En este capítulo de Proyecto Colombia en Hora 20, los panelistas hablaron sobre algunas propuestas útiles para el sector educativo tras la designación de la ministra Ilva Myriam Hoyos.

En este tercer capítulo de Proyecto Colombia en Hora 20, los panelistas analizaron los desafíos del sector educativo, a propósito de la reciente designación de la ministra del sector, Ilva Myriam Hoyos. También dialogaron sobre la herencia que recibe de Viviane Morales y los retos que tendrá que asumir frente a la continuidad, la gobernanza y la evaluación del sector.

Lea también: ¿Son suficientes los ajustes al Presupuesto General de la Nación que propuso el Gobierno?

Lo que dijeron los panelistas

Andrea Escobar, directora de la ONG Empresarios por la Educación, sostuvo que Colombia cuenta con un talento humano muy importante que se refleja en su sector educativo. Según señaló, hay “más de 300.000 maestros en el servicio educativo y todos ellos tienen la potestad de constituir un proyecto educativo. Nosotros no tenemos un curriculum único nacional”.

También destacó la importancia de la continuidad del sector. “Tenemos que buscar que no se interrumpa la trayectoria educativa de ningún estudiante, desde la primera infancia. El reto que tiene la ministra es recibir un país con muchas brechas y dejar la conversación circular frente a la educación”, puntualizó.

De otro lado, se refirió a la calidad educativa. “Es importante el acompañamiento, generar incentivos y actuar en conjunto para que mejore la educación”, puntualizó.

Francisco Cajiao, exsecretario de Educación de Bogotá, consultor y columnista, calificó como “preocupante” que las iglesias asesoren los proyectos educativos oficiales. “Se presta para generar una ola de adoctrinamiento que no va de acuerdo a las instituciones de un Estado laico”, explicó Cajiao.

“La educación, la religión y la política siempre han ido de la mano. Pero se presta para abrir una puerta de contratación con el Estado sin mayores requisitos de calidad. El peligro no es la privatización, es el adoctrinamiento”, agregó.

También se refirió al proyecto de vida de los estudiantes y su fisparidad con la ruta que les ofrece el sistema educativo. “Los jóvenes llegan hasta grado once y no tienen las competencias o el deseo de seguir la ruta educativa. Hay una crisis de calidad que genera unas brechas enormes en la educación”, advirtió Cajiao.

Sandra García Jaramillo, investigadora del sector educativo y docente de la Universidad de Los Andes, consideró que “se debe asegurar que todos los niños que se vieron afectados por el terremoto puedan tener acceso a educación presencial en paralelo con la reconstrucción de las instituciones educativas”.

Adicionalmente, dijo que “en Colombia no se tienen garantías para la culminación de la educación media, muchas zonas sólo tienen acceso hasta grado noveno y para que un joven termine la educación media con décimo y once se debe trasladar a otro municipio”

Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), sostuvo que las instituciones de educación superior se han visto afectadas por los cambios demográficos que ha sufrido el país.

“Las más de 220 instituciones de educación superior, después de registrar un crecimiento del 7%, se descompensaron. La financiación de la demanda es fundamental, especialmente porque la brecha de acceso a la educación se concentra en los estratos 0, 1 y 2″, explicó Domínguez.

Claudia Restrepo, rectora de la Universidad EAFIT, sostuvo que el Ministerio de Educación tiene varios retos clave que debe asumir.

Adicionalmente, señaló que el sistema educativo tiene la capacidad de adaptarse a los cakmbios demográficos que tiene el país. “A pesar de que tenemos menos jóvenes en Colombia, también hay estudiantes de los estratos bajos con talento que necesitan financiación”, puntualizó.