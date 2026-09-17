“El ICA representa la mitad de los ingresos de Bogotá”: Peñalosa

En entrevista con Diana Calderón en Hora 20, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, abordó la reforma tributaria que avanza en el Concejo de Bogotá y el desabastecimiento de agua en la capital.

Peñalosa manifestó su defensa de los tributos locales. Aunque reconoció que “a ninguno de nosotros nos gusta pagar impuestos”, enfatizó en que estos recursos son indispensables para que la ciudad realice obras y preste servicios en las zonas menos favorecidas.

En el caso de Bogotá, el exalcalde señaló que los sectores de ingresos altos pagan “unos de los prediales más altos del mundo”, recursos que se captan para invertirse casi en su totalidad en los sectores populares.

“Prácticamente, nada se invierte ahí porque estos sectores, pues no usan ni la educación pública, ni la salud pública, ni los jardines infantiles públicos. Entonces todos los recursos se captan ahí y se invierten en los sectores populares”, añadió.

Respecto a la molestia de Fenalco y el sector financiero por el impuesto de Industria y Comercio (ICA), Peñalosa recordó que este tributo representa cerca de “la mitad de los ingresos que recibe Bogotá” de sus recursos disponibles.

Comentó que el Distrito inicialmente propuso un reajuste al 21 por 1.000, pero se dejará en el 18 por 1.000 desde 2029. Peñalosa defendió que “el ICA es deducible del impuesto de renta”, funcionando como una transferencia del gobierno a la ciudad, “para el sector financiero de todo tipo es bueno que Bogotá funcione bien, que tenga transporte masivo, que tenga las vías en buen estado, etc. Todo eso le sirve al sector financiero”.

En la misma línea, Peñalosa justificó el reajuste al ICA frente al comercio de vehículos, alcohol y tabaco, argumentando que no hay razón para que la venta de carros pague menos que la de muebles.

Las advertencias de Peñalosa sobre el fenómeno de El Niño

Por último, advirtió sobre la urgencia de prepararse para el fenómeno de El Niño y la sequía, criticando que “no se ha hecho prácticamente nada en el proyecto de Chingaza II”.

“El Acueducto de Bogotá le da el agua a uno de cada cinco colombianos y, además, en esta ciudad y región se producen tres de cada 10 pesos de producción en Colombia; tres de cada 10 pesos de la economía colombiana están aquí, ahí donde se paga la mayor cantidad de impuestos de lejos para hacer inversiones en el resto de Colombia. No puede ser que todo Bogotá se quede sin agua, entonces hay que avanzar en ese proyecto”.

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