Minería: estabilidad jurídica y confianza inversionista

La reactivación del sector minero en Colombia, las oportunidades de inversión, el hallazgo de minerales críticos, el potencial que albergan algunas regiones, las estrategias para enfrentar la minería ilegal fueron los temas de análisis de los panelistas en este capítulo de Hora 20. La coyuntura está dada por el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos sobre minerales críticos y tierras raras y el hallazgo de Tungsteno en Caldas, entre otras.

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Lo que dijeron los panelistas

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, indicó que “en los últimos cuatro años, mientras el PIB del sector minero de Colombia cayó en un 18%, el PIB minero de Chile creció 5,3%, Brasil 19% y Argentina 25%”. En ese sentido, señaló que mientras el mundo le apuesta a crecer, Colombia ha decrecido.

“Hay que ordenar el desbarajuste jurídico del gobierno anterior frente a la minería. En segundo lugar, hay que garantizar la seguridad. Tanto en lo primero como en lo segundo, el gobierno actual ha mostrado su voluntad. Lo tercero es que hay que salir al mundo para atraer inversión. El 97 % del territorio de Colombia está sin exploración”, agregó Nariño.

Milton Fernando Montoya, director del Departamento de Derecho Minero - Energético de la Universidad Externado, se refirió a las trabas jurídicas que enfrenta el sector. “Las resoluciones estaban mal diseñadas: restringían la actividad minera y centralizaban la actividad económica en el territorio. La derogación de las resoluciones es positivo, porque se estaban afectando actividades que eran legítimas y estaban aprobadas”, explicó el académico.

“Debe haber presencia institucional con oferta de servicios y prestación de estos para las comunidades. La trascendencia del fenómeno ilegal es de carácter nacional pero también transnacional, y se debe contemplar eso”, añadió.

Omar Ossma, presidente de la firma Collective Mining, se refirió al hallazgo de tungsteno, un mineral crítico, en el departamento de Caldas. “Estábamos buscando metales base preciosos: oro, plata y cobre. Alguien con un ojo entrenado pidió que trajeran una luz negra. Entonces dijo que había chelita, que alberga tungsteno. El tungsteno se usa para las brocas de los taladros, pero también se encuentra en superconductores. Hoy no tiene reemplazo”, relató.

Además, se refirió a la riqueza de los minerales a nivel nacional. “Colombia es un país minero, tiene todos los minerales posibles. Chile, Bolivia y Perú, todos vienen con la Cordillera de Los Andes, que llega a Colombia y se divide en tres. Colombia es la alacena de los minerales del mundo. Nosotros los tenemos todos”, sostuvo Ossma.

Carlos Augusto Chacón, analista, abogado y director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, señaló que la actual coyuntura geopolítica está atravesada por los minerales. “La carrera por la tecnología está marcando la disputa de distintas potencias del mundo y Colombia puede jugar ahí un papel muy importante. No estamos asumiendo el carácter de país minero que debíamos tener”, sostuvo Chacón.

“Colombia no había estado en lo que venía pasando con minerales estratégicos en el mundo hasta que hubo un cambio de gobierno. Estados Unidos hoy está buscando aliados en materia de seguridad, comercio y también en energía. La seguridad y la energía están conectadas”, agregó.

Jairo García, investigador asociado de Fedesarrollo, aseguró que “el crecimiento del crimen organizado ha generado una afectación muy grande. Lo que estamos viendo es que no sólo les importa es la explotación, sino toda la cadena de la minería ilegal”.

Adicionalmente, sostuvo que “el Estado no tuvo la capacidad de limitar la extracción ilícita, alrededor de 34 billones asociados con extracción ilícita de oro. El Ministro de Defensa hizo el cálculo sobre las rentas ilícitas, están llegando a 4 puntos del PIB”.

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