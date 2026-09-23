¿Qué deja el primer día de la Asamblea General de la ONU?

Bogotá

Los panelistas analizaron los hechos que marcaron la primera jornada de la Asamblea General de la ONU, las intervenciones más relevantes y las apuestas de Colombia en este panorama global. Además, el paro armado que afecta al Magdalena y una radiografía a la capacidad militar de la Fuerza Pública en Colombia.

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Lo que dijeron los panelistas

Carlos Alberto Patiño, historiador, analista internacional y profesor de la Universidad Nacional, Señaló que “el problema de fondo es sobre la autonomía geopolítica de América Latina, más allá de la renuncia de EE. UU. como base de la arquitectura del sistema internacional”.

Adicionalmente, consideró que el mundo se encuentra en un contexto internacional complejo. “Los analistas militares han demostrado la incapacidad militar de EE. UU frente las amenazas globales”, explicó el docente.

Laura Bonilla, magíster en Estudios políticos de la Universidad Javeriana y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, se refirió a la situación del pueblo venezolano. “Sienten que les quitaron el petróleo, dejaron el chavismo y no hubo reconstrucción de la democracia, lo cuál evidencia que Trump puede perder su relación con América Latina”, anotó Bonilla.

Además, se refirió a la histórica relación bilateral de los gobiernos colombianos con la Casa Blanca. “La relación de cooperación militar entre Colombia y EE. UU es sumamente tradicional, incluso las relaciones se alcanzaron a mantener con el Gobierno Petro. Es bienvenida la cooperación pero con el liderazgo colombiano”, puntualizó la experta.

César Grajales, analista internacional y presidente de la Fundación Red Latina Network, se refirió a las apuestas de la República Islámica de Irán. “Lo que es cierto es que la apuesta del régimen iraní es que los demócratas ganen para al menos ralentizar las operaciones que lleva a cabo el presidente Trump en Irán”, advirtió.

“¿Qué preferimos, tener un aliado como Rusia o China o un socio alineado con nuestros principios? Me parece fantástico que EE. UU le preste atención a nuestro hemisferio”, agregó Grajales.

Camilo Granada, analista, politólogo y economista, indicó que “el discurso de Trump tiene un tono de campaña, ya que si no hay acuerdo con Irán el precio del petróleo seguirá muy alto, lo cual le reprochan los estadounidenses. Trump sabe que tiene pocas cartas para garantizar un acuerdo con Irán antes de las elecciones”.

También sostuvo que “buena parte de los votantes de Trump creían en su promesa de no estar en más guerras extranjeras, para no gastar dinero en guerras ajenas, pero Trump esta traicionando a su electorado”.

Javier Flórez, director de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, sostuvo que “la violencia organizada en Colombia cambió, por lo tanto se deben repensar las capacidades para atender el problema, ya que se están utilizando herramientas del pasado”.

Además, indicó que sólo el 46 % de la capacidad militar de la Fuerza Pública está disponible en Colombia. “La realidad del sector defensa es crítica. En movilidad aérea el 55% está por fuera de servicio, en temas navales tenemos 48% de capacidades que no podemos usar y en temas terrestres tenemos un déficit presupuestal del 88 %”, explicó Flórez.