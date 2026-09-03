¿Cómo quedarán las bancadas del Gobierno y la Oposición en el Congreso?

Coalición del gobierno de Abelardo de la Espriella y divisiones en el Pacto Histórico

Los panelistas analizaron los apoyos que ha sumado el Gobierno en el Congreso, el peso de Gustavo Petro en la Oposición y el reciente fallo del Consejo de Estado sobre la protesta.

Los panelistas analizaron las fisuras en la oposición, el peso de la figura del expresidente Gustavo Petro en el Pacto Histórico, la postura de los partidos políticos frente al Gobierno Nacional y el balance de cómo quedan las cargas en el Congreso. Además, debatieron sobre un fallo del Consejo de Estado que les pone límites a las protestas que ocasionen daños.

Lo que dijeron los panelistas

Santiago Vargas, sociólogo y columnista en El Espectador, indicó que a primera vista la coalición de gobierno que ha consolidado Abelardo de la Espriella es muy similar a la que consiguió conformar el expresidente Gustavo Petro durante su gobierno, pues además de las colectividades cercanas a su proyecto político también se sumaron partidos tradicionales como el Conservador y el Partido de la U.

También se refirió a las posturas del nuevo gobierno frente a la democracia y a la posición que ha tomado el expresidente Gustavo Petro. “Abelardo ha demostrado serias amenazas contra la democracia. Necesitamos una oposición sólida que la ejecute de manera democrática, desde que Gustavo Petro ha estado en la oposición no ha respetado los procesos. Los que somos de oposición nos sentimos huérfanos”, concluyó Vargas.

Camilo Granada, politólogo, economista y consultor en comunicaciones, se refirió a la ausencia de los ministros durante la sesión en la que las comisiones económicas del Congreso pretendían debatir el Presupuesto General de la Nación.

“Hay un mensaje que sorprende y es que los ministros y el director del Departamento Nacional de Planeación no asistieron a las comisiones económicas en medio de un debate tan importante como el del presupuesto”, apuntó Granada.

El analista también cuestionó la figura del expresidente Petro en la oposición. ”El problema de la oposición es que no sabe qué hacer con Petro. No ayudó en la campaña de Cepeda y pasadas las elecciones, Petro decidió seguir ejerciendo. Ahora están diciendo que va a ser candidato a la Alcaldía de Bogotá“, sostuvo Granada.

Laura Kamila Toro, abogada penalista y profesora universitaria, advirtió que el comienzo del mandato de Abelardo de la Espriella debe capitalizar el apoyo que tendrá durante estos primeros meses.

“En este momento hemos estado en una etapa muy especial. Estamos en la luna de miel entre el Gobierno y los congresistas. Hay que aprovechar este momento político para sacar la mayor cantidad de proyectos de ley”, puntualizó la abogada.

Además, analizó el fallo del Consejo de Estado sobre las manifestaciones. “El Consejo de Estado presentó unos límites frente a la protesta. Lo ocurrido con Ecopetrol es un antecedente vital para las próximas protestas para limitar los abusos del derecho”, explicó Toro.

Alejandro Ocampo, senador del Pacto Histórico, argumentó que el nuevo gobierno no ha tenido una buena relación con el Congreso. “El gobierno perdió la Presidencia del Senado y para la elección a contralor no pudieron poner candidato porque lo quemaban”, advirtió.

También sostuvo que su partido político no está centrado únicamente en la figura del expresidente Gustavo Petro. “Somos el partido que más liderazgos tiene. Me siento tranquilo con el recambio generacional que hicimos”, apuntó.

Adicionalmente, cuestionó las consecuencias que podría tener la decisión del Consejo de Estado sobre la protesta social. “Este fallo del Consejo de Estado representa un retroceso para la protesta. Esto se debe discutir en la Corte Constitucional, porque es un derecho fundamental. La Corte ya ha protegido ese derecho”, dijo Ocampo.

Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, se refirió a la decisión de su colectividad de adherirse a la bancada del Gobierno.

“Las relaciones con el Congreso tienen que ser diferentes, no deben ser transaccionales. La manifestación del Partido de la U es una adherencia a esa idea de promover una relación distinta con el Congreso”, sostuvo Deluque.