¿Qué esperar de la reunión de Abelardo de la Espriella y Marco Rubio?

En Hora 20, los panelistas analizaron la relación entre Colombia y Estados Unidos, el acuerdo petrolero de ese país con Venezuela y la guerra en Irán.

Los panelistas analizaron la visita de Marco Rubio a Colombia, la nueva etapa de las relaciones bilaterales, los alcances del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, la posición de la administración Trump frente al retorno a la democracia en ese país y la postura que asumió María Corina Machado. Además, compartieron sus apreciaciones sobre las consecuencias de la guerra en Irán, que completa más de seis meses.

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Lo que dijeron de los panelistas

Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señaló que “el ELN tendrá un lugar importante en la agenda. Esta organización mantiene una fuerte presencia en el Catatumbo, una región donde más de 100.000 personas han sido desplazadas”.

Además, consideró que la prioridad de la administración Trump no es el retorno a la democracia en Venezuela. “El petróleo es una de las riquezas más importantes en Venezuela y Donald Trump ha logrado quedarse con este recursoal tiempo que hace unas afirmaciones que hieren el orgullo de los venezolanos”, apuntó el experto.

Luisa Lozano, directora del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, dijo que la lucha contra el narcotráfico será una de las principales exigencias de Estados Unidos a Colombia.

Y sobre la guerra en Irán comentó que “el presidente Trump necesita mostrar resultados antes de las elecciones. Un acuerdo que permita garantizar la circulación por el estrecho de Ormuz y estabilizar los precios del petróleo sería clave para evitar que la crisis termine afectándolo electoralmente.

Roberto Pérez, economista, analista experto en el sector petrolero, indicó que “el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos todavía no se conoce en su totalidad. Lo fundamental será determinar qué nivel de inversión extranjera directa llegará al país ybajo qué condiciones”.

También se refirió a la figura de Alejandro Betancourt, el empresario que ha estado al frente de la firma que llevará adelante el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. “Alejandro Betancourt estuvo relacionado con un escándalo de corrupción ocurrido en 2009. Tras la caída del sistema eléctrico venezolano, el Gobierno destinó entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para su reconstrucción y contrató a la empresaDerwick. El cuestionamiento fue que la compañía vendía plantas eléctricas de segunda mano y haciéndolaspasar comonuevas”, relató el experto.

Carlos Alberto Patiño, historiador, analista internacional y profesor de la Universidad Nacional, advirtió que “la reconstrucción de la relación con Estados Unidos será importante para el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, pero hay que definir si será una relación con autonomía o con subordinación”.

Por último, se refirió a las dificultades que ha tenido Estados Unidos en la guerra en Irán. “La guerra en Irán no ha cumplido los principales objetivos que se plantearon. No se produjo un cambio de régimen ni una derrota de Irán, que ha demostrado capacidad para resistir frente a Estados Unidos e Israel”, explicó.

Javier Garay, politólogo y magíster en Asuntos Internacionales, destacó que una de las prioridades de Estados Unidos es el control de los flujos migratorios y, en ese sentido, Colombia es un aliado estratégico.

“La visita de Marco Rubio debe leerse desde una perspectiva amplia. Existe una coincidencia ideológica entre los gobiernos, pero también una agenda de intereses concretos en seguridad, migración y comercio que marcará el futuro de la relación bilateral”, puntualizó Garay.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, aseguró que “La visita de Marco Rubio es una oportunidad para reconstruir una relación estratégica con Estados Unidos, pero también para que Colombia recupere un papel de liderazgo regional. Es importante superar una relación bilateral,reducida durante años casi exclusivamente a la lucha tradicional contra las drogas”.