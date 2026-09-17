La reforma tributaria y los retos que enfrenta la Alcaldía de Bogotá

Bogotá

En Hora 20, los panelistas analizaron la reforma tributaria impulsada por la Alcaldía de Bogotá, su último debate en el Concejo, los reparos de algunos gremios y las herramientas tributarias que le daría al Distrito. Además, discutieron los retos de gobernanza y las obras clave que están bajo la batuta de la Alcaldía de Bogotá de Carlos Fernando Galán en su último año.

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Lo que dijeron los panelistas

José Daniel López, presidente de AlianzaIn y exrepresentante a la Cámara por Bogotá, consideró que con la reforma tributaria impulsada por la Alcaldía de la capital “es evidente que hay una contradicción entre el propósito de la bancarización financiera y el incremento de tasas de interés en Bogotá”.

Adicionalmente, señaló que “uno de los cocos de la política colombiana es lograr que en Bogotá se cobre el alumbrado público y está a punto de aprobarse. Esto no debe pasar inadvertido y es un logro político de esta Alcaldía”.

Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos, indicó que “una consideración importante es el momento en el que se pretende aumentar los impuestos en Bogotá. Estamos en una discusión después de un terremoto y la presentación de un Presupuesto General de la Nación muy elevado. La pregunta es si alguna vez habrá un momento ideal para subir los impuestos”.

Además, puso la lupa en la movilidad segura en la capital. “Hay un reto en los siniestros viales y en las vidas que perdemos en las calles. En un contexto de envejecimiento de la población, estos fenómenos se presentan sobre todo en gente joven”, indicó Mariño.

María Carolina Castillo, presidente de Probogotá Región, dijo que “el 49 % de los ingresos de Bogotá los pone el ICA. El predial tuvo una reforma en el 2019, pero en lugar de subir el recaudo por este rubro, ha decrecido”. En esa medida, agregó que “el llamado del sector financiero es razonable. Creo que el camino que adoptó la Comisión de Hacienda fue muy positivo. El incremento del ICA es doloroso, pero razonable. Y, en todo caso, está por debajo de las tarifas del resto del país”.

Además, sostuvo que una de las prioridades del alcalde Galán debería ser el nuevo contrato de aseo de la capital.

Samir Bedoya, concejal de Bogotá por el partido MIRA, abogado y administrador de empresas, cuestionó los incrementos al impuesto del ICA y sostuvo que “en el grupo de deudores de impuestos se encuentran muchas personas de estrato 4, 5 y 6 que tienen demasiadas cargas tributarias y esta nueva reforma tributaria los golpeará aún más”.

Además, se refirió al déficit de Fuerza Pública que hay en la capital. “Una tarea de la nueva gerente de Bogotá es lograr que el Gobierno Nacional le asigne más policías a Bogotá. Hay que trazar un plan muy concreto para que Bogotá se ponga al día en el número de uniformados”, advirtió el concejal.