Congresistas reaccionan a la muerte de alias ‘Bendito Menor’, cabecilla criminal en La Guajira

AME3557. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/06/2025.-Fotografía de archivo del 20 de julio de 2024 de una sesión del Congreso de Colombia. Nueve partidos políticos colombianos anunciaron este lunes que acudirán a instancias internacionales para que se les garantice la equidad en el proceso electoral, tras el atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático. EFE/ Carlos Ortega ARCHIVO / Carlos Ortega ( EFE )

La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel,alias “Bendito Menor”, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, generó pronunciamientos de distintos congresistas, quienes destacaron la acción de la Fuerza Pública contra esta estructura criminal.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, respaldó el operativo y aseguró que ningún grupo ilegal puede estar por encima de las instituciones “por poderoso o desafiante que sea, estará por encima de la autoridad del Estado”.

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Henríquez sostuvo que la caída de alias “Bendito Menor” evidencia, según dijo, la capacidad de la Fuerza Pública para enfrentar a las estructuras que amenazan la seguridad de los ciudadanos.

El presidente del Senado también manifestó su respaldo a la política de seguridad del Gobierno y al presidente Abelardo De La Espriella frente a las organizaciones criminales.

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Por su parte, la senadora Sara Castellanos relacionó el operativo con el debate sobre las estrategias para enfrentar a los grupos armados y afirmó: “Durante años nos vendieron la idea de que proteger al criminal era hacer la paz. Hoy queda claro: hacer la paz es proteger al colombiano”.

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Desde la Cámara de Representantes, Carol Borda, de Salvación Nacional, destacó lo que considera un cambio en la política de seguridad frente al Gobierno anterior.

La congresista cuestionó las estrategias que contemplan beneficios y reconocimientos a integrantes de grupos armados bajo la figura de gestores de paz y señaló que actualmente se prioriza la acción de la Fuerza Pública y el cumplimiento de la ley.

A su turno, el representante a la Cámara por La Guajira, Jorge Figueroa Angarita, calificó la operación como un paso importante para recuperar la seguridad en el departamento.

“Lo ocurrido hoy en Riohacha, con la acción de nuestra Fuerza Pública contra una estructura criminal que tanto daño le ha hecho al departamento, es un paso importante para recuperar la tranquilidad de los guajiros”, afirmó Figueroa Angarita.

El congresista agregó que la seguridad también tiene un impacto directo en el desarrollo económico de la región.

“La seguridad de nuestras familias también es la base para atraer turismo, generar inversión y avanzar en los grandes proyectos de transición energética que La Guajira merece”, expresó el representante.