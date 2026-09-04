¿Cómo solicitar la prescripción de deudas y embargos con cooperativas?
Se debe tener en cuenta que, a pesar de que una deuda prescriba, no desaparecerá de su historial crediticio.
La prescripción de las deudas en Colombia es algo que pasa con regularidad, aunque no en todos los casos. Para que venza uno de estos compromisos económicos con una Cooperativa tienen que pasar varios años y un debido proceso.
Las deudas con una cooperativa en Colombia generalmente prescriben a los tres (3) años en caso de que haya pagaré o cualquier otro título valor. El conteo inicia desde la fecha en la que la deuda se debió pagar.
Se debe tener en cuenta que, a pesar de que una deuda prescriba, no desaparecerá de su historial crediticio, por lo que solicitar créditos y demás servicios bancarios le podría ser más difícil.
Paso a paso para solicitar la prescripción de una deuda
Para lograr que se prescriba una deuda con una cooperativa es necesario iniciar un proceso legal ante un juez de la República.
Es importante contar con toda la documentación que soporte que la deuda superó la fecha máxima de prescripción.
Aunque no es obligación, acudir a un abogado puede favorecer el proceso al evitar que haya errores o demoras en el proceso.
¿El salario es embargable?
Sí. Una cooperativa puede embargar hasta el 50% del salario de una persona en Colombia sin importar que gane un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).
- Tenga en cuenta: Cómo se solicita la prescripción de una deuda en Colombia 2026: Pasos clave y documentos necesarios
Cabe resaltar que, a diferencia de una cooperativa, un banco en Colombia solo puede embargar una mínima parte del salario.
¿La pensión es embargable?
No, la ley colombiana estipula como inembargable las pensiones. No obstante, según la Ley 100/93 en su artículo 134, una cooperativa SÍ puede hacerlo, hasta el 50% de la mesada pensional.
¿Qué cosas le pueden embargar bancos y cooperativas?
- Cuentas de ahorros o corrientes
- Cuentas de ahorro para Fomento de Construcción
- Depósitos de bajo monto
- Inversiones virtuales
- Fondos de inversión
- Certificados de Depósito a Término (CDT) y de Ahorro a Término (CDAT)
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...