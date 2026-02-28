Cómo se solicita la prescripción de una deuda en Colombia 2026: Pasos clave y documentos necesarios

En el ámbito financiero colombiano, la relación entre el deudor y acreedor está regulada bajo la legislación nacional, en búsqueda de lograr que se aseguren las condiciones para que el prestamista consiga el dinero que ofreció y el que lo solicita cuente con los recursos, tiempo y opciones disponibles para saldar la deuda.

Sin embargo, hay casos en que los plazos o cuotas establecidos no se cumplen por la insolvencia financiera o abandono del que solicitó este compromiso. Esto causa que se tomen medidas legales para que el cobrador pueda asegurar que este acuerdo sea concertado de manera satisfactoria.

Eso sí, la legislación colombiana ha definido que estas acciones legales tendrán un tiempo máximo para ser exigidas. El artículo 2536 del Código Civil Colombiano estipula los plazos para cobrar las deudas según su tipo: pueden variar desde 3 hasta 10 años, de acuerdo con el tipo de préstamo que se hizo.

Si no se solicitaron medidas legales en los tiempos establecidos, entra el concepto de “prescripción”, que funciona como una herramienta que permite que los deudores puedan librarse del pago de sus obligaciones.

Aquí, en Caracol Radio, puede consultar los plazos que deben cumplirse para que el que tiene la deuda pueda solicitar prescripción y presente los documentos necesarios para continuar la solicitud.

¿Cuándo se puede solicitar la prescripción de una deuda en Colombia?

Una vez se pide un préstamo con una entidad como un banco o una cooperativa, entrará a regir un pagaré o comprobante de deuda que será guardado para solicitar acciones legales en caso de incumplimiento. Estos son los plazos que se puede tardar una deuda para extinguir la acción judicial:

Letras de cambio , pagarés o facturas (3 años): El tiempo empieza a contar desde la fecha de vencimiento del título.

El tiempo empieza a contar desde la fecha de vencimiento del título. Contrato, un acta de conciliación o una sentencia judicial (5 años): Si su deuda consta en un documento que presta mérito ejecutivo ,el acreedor tiene cinco años para iniciar un proceso judicial.

Si su deuda consta en un documento que presta mérito ejecutivo ,el acreedor tiene cinco años para iniciar un proceso judicial. Acción ordinaria (10 años) Cuando no existe un título ejecutivo claro, el acreedor puede iniciar un proceso ordinario para que un juez reconozca la existencia de la deuda.

¿Desde qué momento empieza el plazo para prescribir una deuda?

Así entonces, el Código Civil también menciona que el plazo de prescripción se cuenta desde el tipo de comprobante que entre a regir, que puede ser:

Obligacion con plazo: Desde el dia siguiente al vencimiento.

Desde el dia siguiente al vencimiento. Obligacion sin plazo: Desde que se contrajo la obligacion.

Desde que se contrajo la obligacion. Cuotas periodicas: Cada cuota prescribe independientemente desde su vencimiento.

Cada cuota prescribe independientemente desde su vencimiento. Pagare: Desde la fecha de vencimiento de ésta.

¿Cómo solicitar una prescripción de deuda en Colombia y qué documentos debe entregar?

Si ya se vencieron los plazos, puede recurrir a los artículos 443 y 444 del Código Procesal, que le muestran los pasos que debe seguir para solicitar que la extinción de acciones judiciales:

Cuando reciba la comunicación por parte del juez en la que le indiquen que debe pagar la deuda, puede presentar dentro de 10 días un documento alegando el vencimiento o la prescripción de la deuda y aportando las pruebas que lo demuestren. El juez le informará al acreedor para que dentro de 10 días se pronuncie sobre el vencimiento de la deuda y remita las pruebas. Después, el juez llamará al deudor y al acreedor a una audiencia. Finalmente, el juez en la audiencia revisará las pruebas y expedirá la sentencia, en la cual se decide si la deuda todavía es cobrable o no. En este último caso, deberá desembargar los bienes del deudor en caso de que hubiera ordenado el embargo.

Nota*: Tenga cuidado, la prescripción de la deuda no significa que esta deja de existir, sino que ya no se podrán realizar acciones legales respecto a esta. Este antecedente seguirá afectando su puntaje ante centrales de riesgo.

