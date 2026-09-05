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05 sep 2026 Actualizado 18:15

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Economía personal

Declaración de renta: Cuánto es la sanción mínima por extemporaneidad y en qué casos aplica en 2026

Conozca las fechas establecidas para declara renta según día y último digito del NIT o cédula.

Declaración de renta - mujer preocupada - billetes colombianos - DIAN - Getty Images y Cortesía

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La declaración de renta, según el Ministerio de Justicia, es un documento oficial en el cual una persona registra sus ingresos, gastos y propiedades en un año determinado.

Este documento debe ser presentado a la DIAN, y a partir de la información registrada puede o no pagar un impuesto.

Puede leer: Estas son las personas que tienen declaración de renta sugerida de la Dian: ¿qué incluye?

Para este 2026, los contribuyentes deberán declarar el año gravable 2025.

¿Qué es la sanción por extemporaneidad?

La extemporaneidad se da cuando las declaraciones tributarias se presentan luego de vencido el plazo para declarar, es decir que se genera una sanción por falta de pago.

¿De cuánto es la sanción mínima por extemporaneidad en 2025?

La sanción por extemporaneidad en Colombia es definida por la Dian, usando la UVT (Unidad de Valor Tributario).

De acuerdo con el artículo 639 del Estatuto Tributario –ET–, se estipula que el valor mínimo de cualquier sanción tributaria es el equivalente a la suma de 10 UVT.

Siendo así, la sanción mínima en Colombia es de $523.740 pesos, aproximadamente.

Tenga en cuenta que así la multa que correspondería es inferior a la de la sanción mínima, igual debe pagar el monto de esta, sin excepciones.

¿En qué casos aplica la sanción mínima por extemporaneidad en 2026?

  • Declaraciones extemporáneas: Si el contribuyente presenta una declaración fuera del plazo.
  • Declaraciones con correcciones: Si se corrige una declaración de manera voluntaria para aumentar o disminuir el pago del impuesto.
  • No declarar: Si una persona está obligada a presentar una obligación tributaria y no lo hace dentro de los plazos establecidos por la DIAN.
  • Inexactitud en las declaraciones: Cuando se proporcionan datos incorrectos o incompletos.

Calendario tributario para declarar renta

Estas son las fechas para este segundo semestre del año 2026, según día y último digito del NIT o cédula.

Últimos dígitos de la cédulaFecha límite para declarar renta
01-0212 de agosto
03-0413 de agosto
05-0614 de agosto
07-0818 de agosto
09-1019 de agosto
11-1220 de agosto
13-1421 de agosto
15-1625 de agosto
17-1826 de agosto
19-2027 de agosto
21-2228 de agosto
23-241 de septiembre
25-262 de septiembre
27-283 de septiembre
29-304 de septiembre
31-327 de septiembre
33-348 de septiembre
35-369 de septiembre
37-3810 de septiembre
39-4011 de septiembre
41-4214 de septiembre
43-4415 de septiembre
45-4616 de septiembre
47-4817 de septiembre
49-5018 de septiembre
51-5221 de septiembre
53-5422 de septiembre
55-5623 de septiembre
57-5824 de septiembre
59-6025 de septiembre
61-6228 de septiembre
63-6429 de septiembre
65-6630 de septiembre
67-681 de octubre
69-702 de octubre
71-725 de octubre
73-746 de octubre
75-767 de octubre
77-788 de octubre
79-809 de octubre
81-8213 de octubre
83-8414 de octubre
85-8615 de octubre
87-8816 de octubre
89-9020 de octubre
91-9221 de octubre
93-9422 de octubre
95-9623 de octubre
97-9824 de octubre
99-0024 de octubre
Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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