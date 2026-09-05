Declaración de renta: Cuánto es la sanción mínima por extemporaneidad y en qué casos aplica en 2026

Declaración de renta - mujer preocupada - billetes colombianos - DIAN - Getty Images y Cortesía

La declaración de renta, según el Ministerio de Justicia, es un documento oficial en el cual una persona registra sus ingresos, gastos y propiedades en un año determinado.

Este documento debe ser presentado a la DIAN, y a partir de la información registrada puede o no pagar un impuesto.

Puede leer: Estas son las personas que tienen declaración de renta sugerida de la Dian: ¿qué incluye?

Para este 2026, los contribuyentes deberán declarar el año gravable 2025.

¿Qué es la sanción por extemporaneidad?

La extemporaneidad se da cuando las declaraciones tributarias se presentan luego de vencido el plazo para declarar, es decir que se genera una sanción por falta de pago.

¿De cuánto es la sanción mínima por extemporaneidad en 2025?

La sanción por extemporaneidad en Colombia es definida por la Dian, usando la UVT (Unidad de Valor Tributario).

De acuerdo con el artículo 639 del Estatuto Tributario –ET–, se estipula que el valor mínimo de cualquier sanción tributaria es el equivalente a la suma de 10 UVT.

Siendo así, la sanción mínima en Colombia es de $523.740 pesos, aproximadamente.

Tenga en cuenta que así la multa que correspondería es inferior a la de la sanción mínima, igual debe pagar el monto de esta, sin excepciones.

Le puede interesar: Números de cédula que declaran renta en septiembre 2026: Fecha según últimos dígitos del documento

¿En qué casos aplica la sanción mínima por extemporaneidad en 2026?

Declaraciones extemporáneas : Si el contribuyente presenta una declaración fuera del plazo.

: Si el contribuyente presenta una declaración fuera del plazo. Declaraciones con correcciones : Si se corrige una declaración de manera voluntaria para aumentar o disminuir el pago del impuesto.

: Si se corrige una declaración de manera voluntaria para aumentar o disminuir el pago del impuesto. No declarar : Si una persona está obligada a presentar una obligación tributaria y no lo hace dentro de los plazos establecidos por la DIAN.

: Si una persona está obligada a presentar una obligación tributaria y no lo hace dentro de los plazos establecidos por la DIAN. Inexactitud en las declaraciones: Cuando se proporcionan datos incorrectos o incompletos.

Calendario tributario para declarar renta

Estas son las fechas para este segundo semestre del año 2026, según día y último digito del NIT o cédula.