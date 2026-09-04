Madre pide traslado urgente para bebé de 20 días internada en clínica de Tunja

La menor se encuentra hospitalizada en la clínica Medilaser y su familia espera que la Nueva EPS realice el traslado a una institución de cuarto nivel.

Tunja

Sara Valentina López, madre de Salomé Ortiz López, una bebé de apenas 20 días de nacida, hizo un llamado urgente a la Nueva EPS para que se concrete el traslado de su hija a una institución de cuarto nivel, donde pueda recibir atención especializada.

Según explicó la madre, la bebé nació prematura, a las 34 semanas y cuatro días de gestación, y actualmente permanece internada en la clínica Medilaser de Tunja debido a una delicada condición médica que, de acuerdo con la familia, requiere valoración por especialistas en neurocirugía pediátrica y hematología pediátrica.

La madre aseguró que la remisión fue emitida hace aproximadamente 10 días, pero hasta ahora no se ha concretado el traslado.

“Tiene apenas 20 días de nacida, nació prematura y actualmente se enfrenta a una situación médica muy delicada porque tiene un derrame intracraneal y necesita valoración y atención especializada por neurocirugía pediátrica y hematología pediátrica”.

Familia asegura que lleva 10 días esperando

López manifestó que la familia ha acudido a diferentes entidades y ha presentado solicitudes para intentar agilizar el proceso. Sin embargo, asegura que la respuesta recibida por parte de la Nueva EPS es que no se han encontrado camas disponibles y que tampoco habría disponibilidad de un hematólogo pediátrico.

“Hace diez días fue emitida la remisión para ser trasladada a una institución de cuarto nivel que cuente con las especialidades, pero hasta el momento no se ha concretado el traslado y tampoco se ha conseguido cama por parte de la Nueva EPS”.

La preocupación de los padres aumentó luego de conocer, según relató la madre, que la condición de la bebé habría avanzado y estaría generando complicaciones que requieren atención especializada.

“Hace 10 días se envió esa solicitud desde el momento en que los doctores le descubrieron su trastorno. Su derrame ya ha avanzado muchísimo, ya le está obstruyendo el paso del líquido encefalorraquídeo, lo cual la puede llevar a hidrocefalia”.

Los padres también consultaron directamente con el Hospital de la Misericordia, en Bogotá, institución a la que, según la información entregada por la familia, se habría solicitado el traslado.

No obstante, aseguran que recibieron una respuesta en la que se les indicó que dicha institución no había recibido la solicitud de traslado por parte de la Nueva EPS y que, además, la unidad de cuidados intensivos neonatales se encontraba completamente ocupada.

“A mi esposo le respondieron con una carta donde dice que la Nueva EPS no les ha enviado ninguna solicitud y pues también nos dicen que tienen el 100% de la unidad de cuidados intensivos neonatales ocupada”.

Ante la demora, la familia interpuso dos acciones de tutela. López señaló que una de ellas ya tuvo respuesta y que, según la información que recibió del juzgado, existía un plazo de 48 horas para conseguir una institución que pudiera recibir a la menor.

La madre afirmó que, pese a esta situación, todavía no había recibido comunicación de la Nueva EPS sobre el traslado.