Judicializados tres hombres por presuntos robos a viviendas en tres municipios de Boyacá

Los tres judicializados son señalados de estar involucrados en al menos cuatro hurtos a viviendas, ocurridos durante abril y mayo de 2026 en tres municipios de Boyacá / Foto: Fiscalía General de la Nación.

Tunja

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Boyacá, judicializó a tres hombres señalados de estar involucrados en al menos cuatro hurtos a viviendas, ocurridos durante abril y mayo de 2026 en los municipios de Moniquirá, Santa Sofía y Miraflores.

Los procesados fueron identificados como William Francisco Mantilla Vargas, alias ‘El Loco’; Edward Alejandro McCausland Chía, alias ‘Edwar’; y Dumar Leonardo Osorio Moreno, alias ‘Dumar’, quienes, de acuerdo con la investigación, serían conocidos como ‘Los Topos’.

“Se presume que los procesados contaban con roles que les permitían concretar los delitos. Las búsquedas selectivas en bases de datos y el análisis de cámaras de seguridad, entre otras labores de Policía Judicial, permitieron establecer los recorridos que, en distintos vehículos, habrían realizado los procesados”.

Según el ente investigador, los señalados habrían ingresado de manera violenta o por las ventanas a las viviendas. Las labores de seguimiento permitieron establecer que los recorridos realizados por los hombres coincidían con las fechas de los hechos investigados.

“Durante las fechas en que ingresaban de manera violenta o por ventanas a las viviendas, acciones para las que tendrían estipulada una permanencia máxima de una hora, en promedio”.

La Fiscalía señaló que, como resultado de las investigaciones y del análisis de diferentes elementos, se logró avanzar en la identificación de los presuntos responsables de los hechos registrados en los tres municipios boyacenses.

A los tres hombres les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, y hurto calificado agravado tentado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

“Por esto, la Fiscalía imputó a los tres hombres los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado; y hurto calificado agravado tentado, cargos que ninguno aceptó”.

Por decisión de un juez de control de garantías, los tres procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las capturas se realizaron durante diligencias de allanamiento y registro adelantadas por uniformados de la Policía Nacional, en cumplimiento de órdenes judiciales.

La Fiscalía recordó que, al encontrarse el proceso en curso, los hombres mantienen su presunción de inocencia mientras la autoridad judicial define su situación jurídica de manera definitiva.