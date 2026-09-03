Incendio forestal consume 10 hectáreas en Polonuevo, Atlántico

10 hectáreas fueron consumidas tras un incendio forestal que se registró al interior de una finca en el municipio de Polonuevo. Para controlar la conflagración hubo acompañamiento de cuerpos de bomberos de otros municipios.

La información entregada por las autoridades indica que el incendio forestal se registró en la tarde de este miércoles en una finca ubicada en la vía Baranoa – Polonuevo.

El cuerpo de bomberos de Baranoa envió máquinas de refuerzo para el municipio para poder atender el incendio forestal.

Mientras tanto, siguen activas las alertas del IDEAM en el departamento del Atlántico debido a la posible formación de incendios forestales.