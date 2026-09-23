Paro armado en Santa Marta deja 39 mil millones de pesos en pérdidas: Gremio transportador

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El paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada comenzó a generar afectaciones en el transporte de carga, la movilidad y el abastecimiento en el Magdalena y La Guajira, según alertó en Caracol Radio el gremio transportador.

Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, aseguró que durante el primer día de la medida dejaron de realizarse despachos de mercancías entre Santa Marta y La Guajira, con un impacto directo sobre la actividad económica de la región Caribe.

“Han paralizado los despachos de mercancías entre Santa Marta y La Guajira. De igual manera, el primer día de paro dejaron de percibirse 39 mil millones de pesos en Santa Marta, y en la región del Caribe otros 42 mil millones de pesos”, señaló Cuervo.

El dirigente gremial explicó que las afectaciones no se limitan a los establecimientos comerciales, sino que alcanzan directamente a la cadena logística y de distribución.

“Empresas son afectadas, no solamente en establecimientos de comercio, sino que se afecta directamente la cadena de distribución logística y de carga en esta región del país”, indicó.

De acuerdo con Cuervo, en el Magdalena alrededor de 26.000 personas dependen del sector de transporte de carga. Al sumar los trabajadores relacionados con actividades de comercio y turismo, la cifra de empleos que estarían siendo afectados podría llegar a 120.000.

“Es importante que lo más pronto posible se tome el control, no solamente de la región total del Caribe, sino que en el país este tipo de paros armados que venían siendo determinados bajo presupuestos de la paz total no se sigan produciendo”, afirmó.

Transportadores denuncian amenazas

Por su parte, Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, calificó como grave la situación de seguridad que enfrentan los transportadores en Magdalena y La Guajira.

La dirigente gremial señaló que se han presentado hechos como la incineración de vehículos y amenazas contra parqueaderos donde permanecen estacionadas las tractomulas.

“Cada vez que los grupos armados sienten la presión del Ejército, de la Policía, pues salen a desquitarse con los transportadores, como lo hemos podido ver, pues han incinerado vehículos y, pues, obviamente, las amenazas que corren hacia los parqueaderos de que van a incendiar las tractomulas”, manifestó.

Ante este escenario, Colfecar aseguró que está coordinando con las autoridades medidas de seguridad para mantener el transporte de carga y garantizar el abastecimiento en ambos departamentos.

“Estamos coordinando, obviamente, con las autoridades unas medidas precisamente para proteger y no dejar de transportar”, explicó la dirigente gremial, quien señaló que por razones de seguridad no podía revelar los detalles de dichas medidas.

Riesgo para el abastecimiento

La preocupación del sector transportador también está relacionada con el suministro de productos esenciales para la población.

La presidenta de Colfecar advirtió que cualquier interrupción prolongada del transporte de carga puede afectar el ingreso de alimentos, medicamentos, materias primas, combustibles y productos terminados.

“Cada vez que hay una afectación en el sector transporte de carga, pues se pone en riesgo el abastecimiento de alimentos, de medicamentos y de todo lo que requiere la población civil”, señaló.