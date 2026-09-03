Santiago Buitrago así quedó en la clasificación general y de montaña, tras etapa 12 Vuelta a España

¡Sensacional actuación de Santiago Buitrago en la Vuelta a España 2026! Este jueves 3 de septiembre, el pedalista colombiano brilló en la etapa 12, una de las más duras de la competición, y logró estirar su ventaja como líder absoluto de la clasificación de montaña, además de descontar una buena cantidad de tiempo en la general.

REVIVA ACÁ LA ACTUACIÓN DE SANTIAGO BUITRAGO EN LA ETAPA 12 DE LA VUELTA A ESPAÑA

En medio de un día durísimo con cinco puertos de montaña, Buitrago hizo podio en todos: llegó por detrás de Wout Van Aert en los tres primeros, fue tercero en el quinto y coronó el más importante: el Alto de Velefique (primera categoría). Lo anterior le dio una bonificación para marcharse en solitario en la tabla de montaña, su principal objetivo en esta Vuelta 2026.

Claro está que el pedalista bogotano ilusionó al país con una eventual victoria de etapa, pero en el último ascenso de la jornada (Calar Alto), terminó pagando el esfuerzo y se quedó sin piernas. Ahora bien, se quedó con el podio y fue tercero a 2′13″ del ganador Jakob Omrzel.

Impresionante participación de Santiago Buitrago, quien volvió a poner el nombre del país en lo más alto del ciclismo internacional.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Enric Mas Movistar Team 40H 31′51″ 2. Primoz Roglic BORA +1′45″ 3. Felix Gall Decathlon CMA +2′06″ 10. Harold Tejada Astana +8′33″ 17. Juan Felipe Rodríguez EF Education +25′56″ 19. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +40′19″

Clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026