Vuelta 2026: Harold Tejada, mejor colombiano de la general; Santiago Buitrago, líder de la montaña

Matthew Brennan logró su tercera victoria de etapa en la Vuelta a España 2025 al imponerse al esprint este miércoles en la llegada masiva en Lorca, gracias al trabajo de su compañero Wout Van Aert. A sus 21 años, el joven velocista británico se está revelando en España como uno de los ciclistas a tener en cuenta en los próximos años en las llegadas masivas.

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Este miércoles se vio beneficiado por el trabajo que realizó su equipo, el Visma-Lease a bike, y sobre todo Van Aert, quien realizó el último relevo ya en el último kilómetro para que el británico rematara la faena al término de los 153,8 km de recorrido llano entre Cartagena y Lorca.

Vencedor ya en la segunda y la quinta etapa, Brennan se convierte en el primer ganador de tres etapas en su primera participación en una gran vuelta desde un tal Tadej Pogacar en la Vuelta de 2019. El británico superó en la meta al francés Bryan Coquard y el belga Jordi Meeus.

El español Enric Mas se mantiene como líder de la carrera, aunque el jueves tendrá una prueba de fuego en la defensa del maillot rojo, con la llegada a Calar Alto (Almería).

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Enric Mas Movistar Team 35H 59′02″ 2. Primoz Roglic BORA +1′18″ 3. Felix Gall Decathlon CMA +1′39″ 8. Harold Tejada Astana +4′39″ 17. Juan Felipe Rodríguez EF Education +16′54″ 26. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +41′12″ 120. Iván Ramiro Sosa Kern Pharma +1H 50′20″ 155. Juan Guillermo Martínez Picnic PostNL +2H 17′55″

Clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026