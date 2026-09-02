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02 sep 2026 Actualizado 17:04

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Vuelta a España

Vuelta 2026: Harold Tejada, mejor colombiano de la general; Santiago Buitrago, líder de la montaña

Así marchan las diferentes tablas de la carrera ibérica, luego de disputarse la undécima etapa.

Vuelta 2026: Harold Tejada, mejor colombiano de la general; Santiago Buitrago, líder de la montaña. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Vuelta 2026: Harold Tejada, mejor colombiano de la general; Santiago Buitrago, líder de la montaña. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

Vuelta 2026: Harold Tejada, mejor colombiano de la general; Santiago Buitrago, líder de la montaña. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
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Matthew Brennan logró su tercera victoria de etapa en la Vuelta a España 2025 al imponerse al esprint este miércoles en la llegada masiva en Lorca, gracias al trabajo de su compañero Wout Van Aert. A sus 21 años, el joven velocista británico se está revelando en España como uno de los ciclistas a tener en cuenta en los próximos años en las llegadas masivas.

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Este miércoles se vio beneficiado por el trabajo que realizó su equipo, el Visma-Lease a bike, y sobre todo Van Aert, quien realizó el último relevo ya en el último kilómetro para que el británico rematara la faena al término de los 153,8 km de recorrido llano entre Cartagena y Lorca.

Vencedor ya en la segunda y la quinta etapa, Brennan se convierte en el primer ganador de tres etapas en su primera participación en una gran vuelta desde un tal Tadej Pogacar en la Vuelta de 2019. El británico superó en la meta al francés Bryan Coquard y el belga Jordi Meeus.

El español Enric Mas se mantiene como líder de la carrera, aunque el jueves tendrá una prueba de fuego en la defensa del maillot rojo, con la llegada a Calar Alto (Almería).

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Enric MasMovistar Team35H 59′02″
2.Primoz RoglicBORA+1′18″
3.Felix GallDecathlon CMA+1′39″
8.Harold TejadaAstana+4′39″
17.Juan Felipe RodríguezEF Education+16′54″
26.Santiago BuitragoBahrain-Victorious+41′12″
120.Iván Ramiro SosaKern Pharma+1H 50′20″
155.Juan Guillermo MartínezPicnic PostNL+2H 17′55″

Clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026

Pos.CiclistaEquipoPuntos
1.Santiago BuitragoBahrain-Victorious31
2.Enric MasMovistar Team24
3.Andreas LeknessundUno-X19
Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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