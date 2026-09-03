Rosa Villavicencio dice que “interés político” busca acabar con convenio para expedir pasaportes

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Rosa Villavicencio, exministra de Exteriores de Colombia, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender temporalmente el convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la expedición de pasaportes que se logró en el gobierno de Gustavo Petro.

Vea aquí: Abogado que demandó convenio de expedición de pasaportes: “esquema podría quebrar Imprenta Nacional”

“Es una medida contradictoria. El Tribunal de Cundinamarca siempre se ha opuesto a los pasaportes y hay contradicciones entre unas salas y otras. Es desafortunado para la sociedad colombiana porque es un proceso que está funcionando sin problema y la estructura no tiene ningún tipo de fisura legal”, afirmó.

“Hay interés político”

La excanciller aseguró en 6AM W que “hay un interés político de acabar con el modelo” de expedición de pasaportes, no por parte de los magistrados, sino del denunciante.

Lea aquí: Pacto Histórico rechaza actuaciones con las que buscan frenar modelo de pasaportes de gobierno Petro

“Ellos piden 20 días para que vuelvan a contestar y eso ya le corresponde a la Imprenta y la Cancillería”, afirmó.

A propósito, la consideración del magistrado que firma la suspensión es que el aspecto financiero del convenio de expedición de pasaportes no está claro e incluso menciona una posible improvisación en el modelo.

Ante eso, Villavicencio reiteró que el tema financiero del modelo es claro. Incluso, mencionó que no se tiene que pagar por anticipado. “Las libretas se venden por adelantado y se pagan a posterior”.

¿Valió la pena perder la visa por pelea del presidente Petro?

Tras haber perdido su visa en medio de las sanciones de Estados Unidos al expresidente Gustavo Petro, reveló que reiniciará el proceso para volver a adquirir el documento.

“Inicié el proceso para la visa y recuperar un documento en España. Yo renuncié a mi nacionalidad española y solo es posible recuperarla por una decisión de gobierno”, mencionó.

Finalmente, aseguró que, por ahora, se quedará en Colombia para resolver todas las cuestiones que sucedan.

Escuche la entrevista completa con la excanciller Rosa Villavicencio aquí: