Pacto Histórico rechaza actuaciones con las que buscan frenar modelo de pasaportes de gobierno Petro

El bloque de la oposición, a través del autodenominado Gabinete por la Vida, rechazó las publicaciones de varios medios de comunicación sobre el nuevo modelo de pasaportes.

En un comunicado expedido este 28 de agosto, el grupo asegura que esas interpretaciones presentan al proyecto como un modelo sin capacidad técnica, trazabilidad o sustento jurídico y que convierten alertas propias de una transición en supuestas pruebas de fracaso.

El comunicado defiende el Convenio 010-2025, puesto en marcha durante el gobierno del presidente Gustavo Petro tras la polémica con Thomas Greg & Sons.

Según el documento, el propósito no es solo imprimir libretas, sino avanzar en la transferencia progresiva al Estado de capacidades tecnológicas, productivas y operativas para la producción, personalización, custodia y trazabilidad de documentos de alta seguridad.

“Comparar este modelo únicamente con empresas que fabrican libretas de pasaporte es desconocer su verdadero alcance”, señala el texto.

La solicitudes del Pacto Histórico

El Gabinete por La Vida asegura que ya se han producido y distribuido 500.000 pasaportes personalizados en diferentes regiones del país mientras continúa el fortalecimiento de las capacidades nacionales, y que la existencia de suministros provenientes del exterior en esta etapa no puede presentarse como evidencia de fracaso.

Finalmente, la bancada de oposición hace un llamado al Congreso, a las Altas Cortes, a los órganos de control y a la ciudadanía a defender la soberanía de los datos, y advierten que el país puede corregir y mejorar el modelo, pero no dar un paso atrás hacia el esquema anterior.