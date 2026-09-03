La caída de una de las columnas del cerramiento del Bosque de la República llevó a la Alcaldía de Tunja a realizar una intervención inmediata. De acuerdo con el secretario de Infraestructura, Elmer Díaz, la dependencia actuó después de que la comunidad reportara el daño y se conociera el caso a través de redes sociales. «...Inmediatamente tomamos acciones el día de hoy...» explicó el funcionario, al señalar que cuadrillas de la Secretaría aseguraron el elemento, realizaron el ajuste y lo volvieron a ubicar en su sitio.

Reparan columna del Bosque de la República con cemento tradicional y sin asesoría patrimonial Ampliar Reparan columna del Bosque de la República con cemento tradicional y sin asesoría patrimonial Cerrar

La intervención, sin embargo, abrió la discusión sobre el procedimiento utilizado, debido a que el Bosque de la República tiene carácter patrimonial. Consultado sobre si antes de realizar el arreglo se contó con asesoría para determinar cómo debía intervenirse la estructura, Díaz reconoció que no hubo una consulta especializada en materia de restauración. «...Pues digamos que hasta allá no, lo que nosotros actuamos fue inmediato...», respondió el secretario.

Según la explicación entregada por el funcionario, la reparación se realizó bajo un procedimiento considerado convencional para este tipo de estructuras. «...Lo que nosotros actuamos fue inmediato, que es levantar el elemento y su anclaje normal...», señaló Díaz. Agregó que las columnas cuentan con elementos de soporte y varillas de anclaje, por lo que se procedió a realizar lo que calificó como una «reparación normal».

Sobre los materiales empleados, el secretario de Infraestructura fue específico: «...Cemento, cemento tradicional y varillas que estaban ahí ya...». La respuesta deja establecido que la intervención no contempló, según la propia Administración, materiales o procedimientos definidos mediante una asesoría especializada en conservación patrimonial. El funcionario sostuvo que se utilizaron los elementos disponibles para volver a asegurar la columna que había caído.

Frente a este procedimiento, Ricardo González, director de la Corporación Vigías de Tunja y vinculado al programa de Vigías del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, explicó que una intervención de estas características debe seguir un proceso específico cuando se trata de un bien protegido. «...Se necesita un proyecto y un permiso del Ministerio de Cultura...», afirmó González al ser consultado sobre la posibilidad de reemplazar o intervenir elementos del parque.

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González agregó que, una vez presentado el proyecto, la autoridad patrimonial determina las condiciones de la intervención y puede exigir la participación de profesionales especializados. «...Ellos exigen un arquitecto restaurador o un restaurador de bienes muebles que sepa del tipo de piedra, cómo se podría moldear, de dónde se podría cambiar o reemplazar...», explicó.

La situación también dejó una inconsistencia en la información entregada desde la propia Alcaldía. Momentos antes de entrevistar al secretario de Infraestructura, desde la Comisión del Centro Histórico de Tunja se indicó que la intervención había sido realizada por la Secretaría de Cultura, versión que contradice la publicación oficial de la Administración en sus redes sociales, donde se atribuyó expresamente el arreglo a Infraestructura y que posteriormente fue confirmado por el secretario Elmer Díaz. La diferencia cobra relevancia en un gobierno encabezado por un alcalde arquitecto y urbanista, mientras permanece pendiente establecer si la intervención realizada sobre este bien patrimonial cumplió con los procedimientos y autorizaciones correspondientes por el Ministerio de Cultura.