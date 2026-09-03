Gobernación de Boyacá invertirá $4.200 millones para fortalecer movilidad de la Policía

Dos procesos de adquisición ya fueron adjudicados, mientras avanza la contratación de las motocicletas que serán entregadas este año.

Boyacá

La Gobernación de Boyacá anunció una inversión de 4.200 millones de pesos durante 2026 para fortalecer el parque automotor de la Policía Nacional en el departamento, con la adquisición de motocicletas, camionetas y camiones destinados a mejorar la capacidad de reacción de los uniformados.

La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, explicó que la inversión responde a la necesidad de garantizar mejores condiciones para que los policías puedan atender de manera oportuna las situaciones que se presentan en los municipios.

“Desde la Gobernación de Boyacá, el ingeniero Carlos Amaya ha entendido la urgencia y la importancia de invertir en movilidad para nuestra Fuerza Pública, dado que estos elementos permiten que nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional puedan tener una reacción diligente y eficaz ante las diferentes novedades que se presentan en el territorio”, señaló.

De acuerdo con la funcionaria, los recursos permitirán adquirir 18 motocicletas, seis camionetas 4x4 y cuatro camiones NPR, vehículos que serán destinados al fortalecimiento del Departamento de Policía de Boyacá y de la Policía Metropolitana.

Pico aseguró que el objetivo también es mejorar las condiciones en las que los uniformados desarrollan su labor.

“Queremos que nuestros policías tengan dignidad en el ejercicio de su labor, y eso quiere decir que cuenten con vehículos óptimos en los cuales puedan atender las diferentes contingencias que se presenten en el territorio del departamento de Boyacá”, afirmó.

Frente al avance de los procesos de contratación, la secretaria de Gobierno indicó que ya fueron adjudicados los contratos correspondientes a las camionetas y los camiones, mientras que el proceso para la adquisición de las motocicletas continúa en la Secretaría de Contratación.

La Gobernación espera que a finales de 2026 pueda entregar la totalidad del nuevo parque automotor a la Policía Nacional, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad, la convivencia y el orden público en Boyacá.