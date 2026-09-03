Streamer Westcol entró al universo de Drácula y revelará secretos de Halloween este 3 de septiembre

Por primera vez, el Castillo de Drácula abre sus puertas a un creador de contenido. La paleta más famosa de Colombia en Halloween anunció una alianza con Westcol, presentada como una fusión entre el universo construido alrededor de Drácula y la comunidad del streamer.

Con Westcol, que es el segundo creador de contenido en español más visto a nivel mundial, con 57 millones de horas vistas, Drácula tendrá streaming en vivo, experiencias de gaming y una colección de objetos desarrollados conjuntamente.

Lo que más ha llamado la atención de esta colaboración es ‘La Llave de la Profecía’, una pieza coleccionable co-creado por Westcol y diseñado por él mismo. La pieza, que tendrá unidades limitadas, está marcada con su característica W.

Esta hace parte de ‘Secretos del Pasillo Mutante’, una colección especial que también incorpora 20 nuevos coleccionables con un sistema Mix & Match, pensado para que los consumidores puedan combinar diferentes piezas y crear sus propios monstruos.

Secretos revelados

Este 3 de septiembre a las 6:00 p. m., Westcol realizará un streaming en Kick en el que le revelará a su comunidad los secretos relacionados con esta nueva historia.

Además, habrá un mapa interactivo e inmersivo del Castillo de Drácula en Fortnite, donde los jugadores podrán recorrer sus pasillos en tiempo real.

Para Luisa Fernanda Carrizosa Baraya, gerente de mercadeo del negocio de helados del Grupo Nutresa, la intención de la alianza fue construir una relación entre dos comunidades.

“Con Westcol quisimos ir más allá de una colaboración. Queríamos una fusión real de dos comunidades”, dijo, destacando la capacidad del creador para relacionarse con sus audiencias en tiempo real y señaló que esta característica contribuyó a redefinir el Universo de Drácula.

Por su parte, Westcol resumió su participación en esta nueva historia a través de la creación de la llave: “Creé la Llave de la Profecía, y ahora toca que ustedes descubran qué hay del otro lado”.