Las autoridades analizan el acompañamiento nocturno a los carros en la vía La Unión – Sonsón

Oriente de Antioquia

Los recientes hechos que han generado temor en la zona del Páramo en el Oriente de Antioquia en la vía La Unión-Sonsón fueron analizados por las autoridades. Uno es la incineración del bus de la Sotrasoda en el sector Mesopotamia y los grafitis pintados alusivos al ELN. Recordemos que estos dos hechos estarían atribuidos al grupo ilegal de “El Mesa” y no al ELN, como se ha querido distraer a la población.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, descartó por completo que exista presencia de ninguna guerrilla en la zona, ni el ELN ni mucho menos las disidencias.

“Le hemos pedido a la fuerza pública que evalúe si hay necesidad de acompañamiento a vehículos en la vía en horas nocturnas. Le pedimos a la fuerza pública presencia permanente en este importante corredor vial”.

Por último, el funcionario le solicitó a las autoridades fortalecer los mecanismos de denuncia para que la comunidad pueda denunciar situaciones violentas que permitan anticipar estos hechos.