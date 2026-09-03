Familia denuncia deterioro en la salud de paciente que espera traslado a centro de alta complejidad

En Caracol Radio conocimos la denuncia de la familia de Rafael Barraza Ariza, un hombre de 41 años con discapacidad motora que permanece hospitalizado desde hace más de tres meses en la Clínica Reina Catalina de Barranquilla.

Según relató su hermano, Eddy Rodríguez, el paciente fue sometido a una intervención de urgencia y, desde entonces, permanece en una compleja condición de salud. La familia asegura que actualmente tiene el abdomen abierto, requiere dos lavados quirúrgicos por semana y ha llegado a pesar menos de 40 kilos.

Familia pide traslado urgente

Los familiares de Rafael manifiestan su preocupación por el deterioro de su estado de salud y aseguran que requiere atención en un centro asistencial de alta complejidad que cuente con especialistas en cirugía gastrointestinal.

Además, señalan a la Nueva EPS por una presunta demora en la autorización del medicamento formulado y en la gestión de la remisión que necesita el paciente.

Eddy Rodríguez, hermano de Rafael, pidió que se agilicen los procedimientos necesarios para garantizar la atención que requiere su familiar.

“Pues la EPS se muestra renuente. Hemos solicitado la octreotida, que es un medicamento que se requiere para ayudar al cierre de este tipo de fístulas. Mi hermano lleva más de tres meses con el abdomen abierto y recibe dos lavados quirúrgicos en quirófano por semana. Su estado se ha deteriorado, se ha descompensado y actualmente pesa menos de 40 kilos. Además, está conectado a un sistema VAC de presión negativa, que permite aspirar los líquidos intestinales. Sin embargo, no hemos recibido una respuesta efectiva ni la atención que requiere por parte de la EPS. Por eso insistimos en una remisión urgente. Esto tiene que ser inmediato, a un hospital o clínica de alta complejidad donde pueda ser valorado por un cirujano gastrointestinal y se pueda realizar la intervención que necesita, porque su condición requiere cirugía”, explicó.

Nueva EPS responde

Caracol Radio consultó a la Nueva EPS frente a la situación denunciada por la familia.

La entidad indicó que este tipo de atenciones y remisiones dependen de la confirmación de disponibilidad de cupo por parte de una institución especializada.

Mientras se define el traslado, la familia de Rafael Barraza insiste en que se requiere una respuesta urgente ante el deterioro de su estado de salud.