El piloto caleño Óscar Tunjo va por un gran cierre de temporada en el mítico circuito de Bélgica

Óscar Tunjo regresará al circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, para afrontar las dos últimas competencias del Campeonato Prototype Cup Europe 2026. El piloto colombiano estará al volante del Ligier LMP3 número 12 de GMS by Gebhardt Motorsport, compartiendo la conducción con el estadounidense Jake Williamson.

El vallecaucano llega a este compromiso con experiencia en el mítico trazado de las Ardenas, donde además conserva el récord de pista de la categoría, conseguido en la clasificación de abril de 2025 con un tiempo de 2:09.663.

Una de las novedades para esta fecha será el estreno de un nuevo prototipo Ligier por parte del equipo. Por eso, las sesiones de pruebas serán determinantes para que Tunjo y sus compañeros encuentren la configuración adecuada para las exigentes condiciones del circuito.

“Estamos muy motivados por competir en uno de los circuitos más impresionantes y desafiantes del mundo. Estrenamos un nuevo auto Ligier con el equipo, por lo que trabajaremos muy duro en su puesta a punto durante las sesiones previas. Nuestro objetivo será ser competitivos desde el inicio y luchar por un gran resultado para Colombia en Bélgica”, afirmó Tunjo.

Spa-Francorchamps cuenta con un trazado de más de siete kilómetros, cambios de elevación y curvas emblemáticas como Eau Rouge, Raidillon y Blanchimont, características que lo convierten en uno de los escenarios más exigentes del automovilismo internacional.

Tras las jornadas de pruebas del miércoles y jueves, Tunjo afrontará este viernes la clasificación y la primera carrera. La segunda competencia está programada para el sábado 5 de septiembre, con la que el colombiano buscará cerrar su temporada europea con un resultado destacado.

Programación:

Horarios locales de Bélgica.

Jueves 3 de septiembre de 2026

9:25 a. m. – 10:20 a. m.: Sesión de pruebas 1.

3:00 p. m. – 3:55 p. m.: Sesión de pruebas 2.

Viernes 4 de septiembre de 2026

9:25 a. m. – 9:40 a. m.: Clasificación 1.

9:45 a. m. – 10:00 a. m.: Clasificación 2.

12:55 p. m. – 1:50 p. m.: Carrera 1.

Sábado 5 de septiembre de 2026

5:20 p. m. – 6:15 p. m.: Carrera 2.