El llamado de una mujer que lleva casi un año sin tener noticias de su esposo en Rusia

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Bertha Osorio relató que desconoce información sobre el paradero de su esposo, Julián David Vesga, quien viajó a Rusia a finales de agosto de 2025

A través de los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, Bertha Osorio hizo un llamado urgente buscando obtener información sobre su esposo Julián David Vesga.

Según contó, el 26 de agosto de 2025 Julián viajó tras recibir una propuesta laboral que consistía en cocinar para un batallón, pero las condiciones de su funciones fueron cambiadas.

Sin embargo, desde el 24 de octubre no tiene ninguna comunicación con él. Bertha comentó que su pareja firmó un contrato por un año, el cual se cumple este 5 de septiembre.

“La esperanza mía es que lo suelten si lo tienen retenido, [...] que lo devuelvan a su país, o sea, acá a Colombia. Es preocupante y es duro vivir con esta angustia, estar en esta incertidumbre sin saber nada de él”, dijo.

Osorio aseguró que, en marzo de este año, un compañero de Vesga la habría llamado para contarle que lo habían herido en combate, pero que estaba vivo. Fue el último dato que tuvo sobre él.

De acuerdo al testimonio de Bertha, en el primer mes que lograron tener comunicación permanente, Julián le notificó que le habían quitado su pasaporte, sus documentos y el internet.

Foto: Bertha Osorio. Ampliar Foto: Bertha Osorio. Cerrar

La pareja tiene dos hijos menores de edad, un niño de 11 y una niña de 7, quienes junto al resto de su familia están esperando volver a ver su padre pronto.

“Yo quiero aprovechar la oportunidad para decirle a los jóvenes que en este momento sé que me están escuchando y que están pensando en viajar a Rusia o Ucrania, de corazón, piensen muy bien antes de tomar la decisión”, comentó Osorio.

“Sé que les están ofreciendo dinero, trabajo o una vida mejor, que tras esas promesas pueden haber mucho peligro, sufrimiento y situaciones que nadie se imagina, una decisión tomada por necesidad o ilusión puede cambiar sus vidas y afectar profundamente a sus familiares”, finalizó.

Escuche la entrevista completa:

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