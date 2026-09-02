Fiscalía a la espera de que juez programe audiencias de presunto feminicida en Tunja

Presunto feminicida de Karen Julieta ya está en manos de las autoridades

Tunja

Caracol Radio conoció que Andrés Camilo Quintero Suárez presunto responsable del feminicidio de Karen Julieta Coronado Cárdenas ocurrido el fin de semana en el sector de Ciudad Jardín en el sur oriente de Tunja y quien intentó suicidarse, ya fue dado de alta y en las últimas horas se presentó ante las autoridades a responder por el crimen.

La fiscalía solicitó al centro de servicios judiciales que programe las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Mientras se define la fecha al sujeto se le hace seguimiento especial.

La familia de la víctima había denunciado que el presunto responsable había sido dejado en libertad, pero lo cierto es que aún no ha sido judicializado.