Juan Pablo Giraldo Puerta, nuevo magistrado de la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema

El abogado Juan Pablo Giraldo Puerta, quien integrará la Sala Civil, Agraria y Rural. Foto: Corte Suprema de Justicia.

Justicia

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves al abogado Juan Pablo Giraldo Puerta como nuevo magistrado de la Sala Civil, Agraria y Rural.

La elección se produjo luego de un proceso público en el que participaron 175 personas. Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura seleccionó las hojas de vida de 10 aspirantes, de las cuales la Corte escogió a Giraldo Puerta.

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El nuevo magistrado reemplazará a la exmagistrada Hilda González Neira.

Giraldo Puerta cuenta con una amplia trayectoria en la Rama Judicial y en el ámbito jurídico. Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Comercial.

También se ha desempeñado como conjuez de la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y como director del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Bogotá D. C. y Cundinamarca.

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En su trayectoria profesional también registra experiencia en la Superintendencia de Sociedades, ha sido socio de una reconocida firma de abogados y cuenta con una amplia experiencia como docente.