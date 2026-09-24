Tras cumplir 10 días de arresto, fue liberado en influencer mexicano Samuel Adrián

El activista e influencer mexicano Samuel Adrián fue liberado, luego de cumplir 10 días de arresto en Bogotá. Su detención estuvo relacionada con la difusión de su documental “Fábrica de Niños Trans”, en el que expone lo que presenta como casos de intervenciones quirúrgicas de afirmación de género en menores.

La noticia fue confirmada por su esposa en redes sociales y por algunas personas que esperaron a Samuel Adrián a las afueras de la estación de Policía de Usaquén al norte de la capital del país donde estaba detenido.

El director del documental agradeció el apoyo y envió un mensaje en favor de la niñez: “Yo creo que ha sido muy claro que Colombia ha hablado. Ha hablado muy claro. Los padres de familia, los colombianos, las familias colombianas que están en contra de estas atrocidades hacia los niños”.

Y agregó: “La víctima no soy yo, la víctima son los niños a los que les han mentido, a los que ahora en los salones de clase les quieren enseñar la ideología de género diciéndoles que posiblemente nacieron en el cuerpo equivocado. Las víctimas son los papás sometidos entre la espada y la pared para decirles que prefieren tener un hijo trans o un hijo muerto”.

Tras recuperar su libertad, el caso vuelve a generar atención alrededor del contenido del documental y de las circunstancias que llevaron a su detención en Colombia.

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La medida de desacato, que ordenaba 10 días de arresto y una multa de 15 salarios mínimos mensuales, fue difundida por el ciudadano mexicano en sus redes sociales, donde también pedía la ayuda del presidente colombiano Abelardo De la Espriella.

Una de las primeas reacciones a esta acción judicial fue la de el mandatario Abelardo De la Espriella, quien señaló que se debe iniciar un debate nacional sobre el tema de la transición de sexo en menores de edad.

“El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional”, indicó el jefe de Estado.

También, el presidente en medio de su alocución oficial de la noche del domingo 13 de septiembre, pidió al Congreso examinar la legislación sobre los límites y las prohibiciones de estos procedimientos en menores de edad.