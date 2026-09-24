24 cambuches desmontados y 110 armas incautadas en operativo en San Bernardo y Tercer Milenio

Un operativo conjunto de la fuerza pública y varias entidades del Distrito se llevó a cabo en los sectores de San Bernardo y el Parque Tercer Milenio, en el centro de Bogotá, ante las denuncias por ocupación irregular del espacio público y situaciones relacionadas con seguridad y convivencia.

La intervención contó con cerca de 230 integrantes de la Policía, el Ejército y entidades distritales. Durante la jornada fueron desmontados 24 cambuches ubicados en inmediaciones de la Carrera Tercera con Calle Décima y el deprimido de la Rotonda Bicentenario.

110 armas blancas incautadas

Uno de los resultados reportados por las autoridades fue la incautación de 110 armas blancas y elementos cortopunzantes, entre ellos cuchillos, navajas, bisturís, destornilladores y tijeras.

Además, fueron registradas 346 personas y se retiraron 450 gramos de medicamentos caducados de uso institucional.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, explicó que la intervención hizo parte de las acciones de la administración distrital en esta zona de la ciudad.

“La recuperación del centro de Bogotá es una prioridad para la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Es así como este operativo que estuvo dirigido no solamente al aseo y limpieza del corredor, sino al registro y control e incautación de armas blancas y desmonte de estructuras no convencionales, es uno de los pasos para la recuperación de una de las zonas más importantes de la ciudad”.

Recuperaron 1.200 metros cuadrados

De acuerdo con el balance oficial, el operativo permitió recuperar 1.200 metros cuadrados de espacio público y retirar 42 toneladas de residuos y elementos voluminosos, entre plásticos, textiles, varillas, tablas y colchones utilizados para levantar las estructuras.

Durante la jornada también participaron funcionarios de Integración Social, quienes presentaron la oferta institucional a los habitantes de calle abordados, mientras Migración Colombia realizó verificaciones de identidad y antecedentes a ciudadanos extranjeros.

Las autoridades señalaron que estas intervenciones buscan reducir factores de riesgo y afectar dinámicas asociadas a la inseguridad y al expendio de estupefacientes en esta zona del centro de Bogotá.

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