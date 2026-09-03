Chimbala y J Balvin “ROMO” gana fuerza tras la aparición del dembow en GTA VI

El dembow dominicano sigue ganando espacio internacional y esta vez llegó al universo de Grand Theft Auto VI. En el especial Grand Theft Auto VI. Una mirada extendida, presentado por Netflix, aparece “Se Me Nota (Agárrame)”, canción de Chimbala junto a Omega El Fuerte.

La aparición de Chimbala en este contenido volvió a despertar el interés por “ROMO”, la colaboración que el artista dominicano lanzó junto al artista J Balvin en junio del año 2026. El tema hace parte del EP debut de Chimbala, un proyecto de siete canciones desarrollado junto al productor B One.

“ROMO” representa un encuentro entre los sonidos del dembow dominicano y la música urbana colombiana, con la participación de J Balvin como invitado principal. La canción busca llevar el ritmo dominicano a nuevas audiencias.

Sin embargo, hay un detalle importante: “ROMO” no ha sido confirmada como parte de la banda sonora de GTA VI. La canción de Chimbala que aparece en el material promocional es “Se Me Nota (Agárrame)”, junto a Omega El Fuerte.

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Aun así, la presencia del dembow dominicano en uno de los videojuegos más esperados del mundo abre la conversación sobre el papel que tendrán los sonidos latinoamericanos en esta nueva entrega de Rockstar Games.